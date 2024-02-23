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注意！未来一周洛阳将迎多云雷阵雨天气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.04.10 08:17

　　春风有信，花开有期。今日，洛阳薄云遮日，局地有小雨或零星小雨，最高气温22℃，适合备上雨伞去赏花、踏青！

　　这两天，关于日全食的消息广受关注。北京时间4月9日凌晨，2024年唯一一次日全食“大片”在北美洲上映。报道称，此次日全食带跨越墨西哥、美国、加拿大境内的大片陆地区域，日全食过程最长达4分28秒。据悉，我国上一次看到日全食是2009年7月22日，下一次则将是2034年3月20日。

　　市气象台根据最新气象资料分析，未来一周我市多受短波槽活动影响，云系较多，13日下午到夜里和14日有分散性阵雨或雷阵雨。

　　最近几天天气预报

　　今日：阴天到多云，局部地区有小雨或零星小雨，气温13℃～22℃。

　　明日：多云间晴天，气温12℃～25℃。

　　12日(周五)：多云转晴天，气温13℃～27℃。

　　13日(周六)：多云转阴天，下午到夜里有阵雨或雷阵雨，气温14℃～28℃。

　　14日(周日)：多云间阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，气温16℃～25℃。

　　15日(周一)：晴天间多云，气温13℃～28℃。

　　16日(周二)：晴天到多云，气温14℃～26℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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