今明两天气温回落 本周后半段洛阳气温重返 25℃以上

今天洛阳多云转阴天，局地有小雨或零星小雨，偏东风2级～3级，气温14℃～23℃。

天气晴暖，牡丹盛开。第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组4月9日花情预报显示，全市牡丹观赏园自然花期牡丹即将进入盛花期。

春季天气多变，省气象台预计，受弱冷空气影响，昨天夜里到今天白天我省多地的风力有所增强，其中今天白天全省将有3级～4级的偏东风，我省西部阵风6级～7级。今晚到明天，全省多云转阴天，黄河以南的部分县市有小雨或零星小雨。在冷空气和雨水的共同作用下，今、明两天我省大部的最高气温将回落至20℃出头，不过随着阳光的到来，本周后半段，全省大部最高气温将重返25℃以上。

市气象台根据最新气象资料分析，未来几天我市多受短波槽活动影响，云系较多，气温缓慢回升。具体预报如下——

今天：多云转阴天，局地有小雨或零星小雨，偏东风2级～3级，气温14℃～23℃。

明天：阴天到多云，局地有小雨或零星小雨，偏南风2级～3级，气温14℃～22℃。

11日(周四)：多云，气温13℃～25℃。

12日(周五)：多云转晴天，气温14℃～27℃。

13日(周六)：多云转阴天，下午到夜里有小雨，气温14℃～28℃。

14日(周日)：多云转晴天，气温17℃～27℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）