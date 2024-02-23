洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆5日门票已约满

刚刚，洛报融媒记者从文物部门获悉，4月5日，洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆门票已约满，如您未预约请不要前往。
刚刚，洛报融媒记者从文物部门获悉，4月5日，洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆门票已约满，如您未预约请不要前往。
刚刚，洛报融媒记者从文物部门获悉，4月5日，洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆门票已约满，如您未预约请不要前往。
当前正值牡丹文化节期间，为满足大家的参观需求，洛阳各热门博物馆在平时17时闭馆的基础上，将闭馆时间普遍向后延长了1个至5个小时，您可根据需要提前预约。
●隋唐洛阳城应天门遗址博物馆、牡丹博物馆、洛阳三彩艺术博物馆闭馆时间延长至22时；
●洛阳博物馆闭馆时间延长至21时；
●龙门博物馆闭馆时间延长至18时30分；
●二里头夏都遗址博物馆每周一至周五闭馆时间延长至18时，周六、周日延长至19时；
●隋唐大运河文化博物馆、洛阳民俗博物馆周一至周四闭馆时间延长至19时，周五至周日延长至21时；
●洛阳古墓博物馆、洛阳周公庙博物馆、洛阳周王城天子驾六博物馆、关林景区在每周五、周六将闭馆时间延长至20时。
（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605