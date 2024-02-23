洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆5日门票已约满

刚刚，洛报融媒记者从文物部门获悉，4月5日，洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆门票已约满，如您未预约请不要前往。

刚刚，洛报融媒记者从文物部门获悉，4月5日，洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆门票已约满，如您未预约请不要前往。 洛阳古墓博物馆展厅 刚刚，洛报融媒记者从文物部门获悉，4月5日，洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆门票已约满，如您未预约请不要前往。 当前正值牡丹文化节期间，为满足大家的参观需求，洛阳各热门博物馆在平时17时闭馆的基础上，将闭馆时间普遍向后延长了1个至5个小时，您可根据需要提前预约。 ●隋唐洛阳城应天门遗址博物馆、牡丹博物馆、洛阳三彩艺术博物馆闭馆时间延长至22时； ●洛阳博物馆闭馆时间延长至21时； ●龙门博物馆闭馆时间延长至18时30分； ●二里头夏都遗址博物馆每周一至周五闭馆时间延长至18时，周六、周日延长至19时； ●隋唐大运河文化博物馆、洛阳民俗博物馆周一至周四闭馆时间延长至19时，周五至周日延长至21时； ●洛阳古墓博物馆、洛阳周公庙博物馆、洛阳周王城天子驾六博物馆、关林景区在每周五、周六将闭馆时间延长至20时。 （洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）