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洛阳牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片盛开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.31 17:41

　　秀园圃兮冠群芳，出洛阳兮王天下。目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片盛开，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

　　王城公园：全园共有约100个品种牡丹开放，主要分布在沉香楼观赏区、牡丹仙子等处。主要品种有万花盛、二乔、珊瑚台、洛阳红等盛开；初开的牡丹品种有明月花、彩绘、景玉、凤丹等。园内垂丝海棠、碧桃等竞相绽放。最佳观赏区：沉香楼周边。

洛阳市王城公园

　　中国国花园：全园共有约30个品种牡丹开放，主要分布在西区早开园、锦绣馆北侧、唐风隋影广场附近。主要品种有黑海撒金、景玉、洛阳红、粉中冠、迎日红等盛开；初开的牡丹品种有雏鹅黄、鲁粉、璎珞宝珠等。园内紫荆、西府海棠、垂丝海棠等竞相绽放。最佳观赏区：唐风隋影广场周边。

　　隋唐城遗址植物园：全园共有约50多个品种牡丹开放，主要分布在九色园。主要品种有洛阳红、花二乔、蓝月亮、珊瑚台、彩绘、百园红霞等盛开；初开的牡丹品种有观音面、凤丹、梨花粉、粉中冠等。另外，千姿牡丹园垂枝桃、寿星桃、紫荆、早樱等万余株正值盛花期，菊花桃初开，海棠园的火焰海棠、绚丽海棠、道格海棠、王族海棠等万余株海棠盛开。最佳观赏区：九色园周边。

隋唐城遗址植物园

　　国家牡丹园：全园共有约30个品种牡丹开放，主要分布在南园牡丹展览馆、凤丹林、北园九色台。其中：盛开的牡丹品种有蓝月亮、粉中冠、明星、富贵满堂、洛阳红、春柳、如花似玉、彩绘等；初开的牡丹品种有明星、太平红等。园内碧桃、紫荆、连翘、海棠等竞相绽放。

　　国际牡丹园：全园共有约20个品种牡丹开放，主要分布在华夏园早花区和生产科技大温室。其中：盛开的牡丹品种有彭州紫、洛阳红、迎日红、蓝月亮、二乔等；初开的牡丹品种有粉乔、凤丹白等。园内荷包牡丹、红叶李、海棠、碧桃、连翘、紫薇等竞相绽放。

　　神州牡丹园：全园共有约68个品种牡丹开放，主要分布在国花坛、文化区等处。迎日红、凤丹等牡丹品种初开。园内红叶李、玉兰等竞相绽放。

第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2024年3月31日
[ 责任编辑：崔利利 ]
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