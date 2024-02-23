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凤舞霓裳、环球飞车、海狮表演……王城公园节目单出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.31 17:12

　　第41届中国洛阳牡丹文化节将至。31日，洛报融媒记者从王城公园获悉，王城公园将举办“豫见王城，国潮盛典”系列活动，打破传统赏花模式，推出《王城大典》《盛世编钟 华彩乐舞》《梦幻大飞轮》 《海洋奇遇记》《海狮的魔力时刻》《环球飞车》等特色演出，打造一场高质量综合性的牡丹盛会。

　　作为首届牡丹花会发源地、历届牡丹文化节的赏花主会场，每年牡丹花开时节，王城公园都备受游客青睐。该园有牡丹观赏面积200余亩，牡丹观赏区主要分为牡丹仙子、紫云天香台、傲梅渲春、春晓岸、丹香迎宾、王城春早、甘棠洲七大牡丹观赏区，现有牡丹约15万株，汇集国内外名优精品牡丹880多个品种，色系涵盖红、白、粉、绿、黑、黄、紫、蓝、橙、复色十大色系。

　　今年，园区通过早、中、晚开品种牡丹合理搭配，以微改造打造自然式牡丹观赏坛，与“网红绿牡丹”春柳结合，给游客带来不一样的牡丹观赏体验。

　　2024“豫见王城，国潮盛典”活动节目单

　　一、《王城大典》

　　时间：4月1日、4日、5日、6日、13日、14日

　　上午：9:50

　　地点：周明堂前太极广场

　　二、《周礼迎宾》

　　时间：4月1日、4日、5日、6日、13日、14日

　　下午：14:30 16:00

　　地点：周明堂前太极广场

　　节目简介：以历史故事重现为游客普及知识的同时，兼具歌舞表演，展现王城公园东周遗址公园的特色，诚邀八方来宾赏花游园，为游园增添仪式感。

　　三、《海洋奇遇记》

　　时间：3月30日、31日；4月4日、5日、6日、13日、14日、20日、21日、27日

　　上午：10:20

　　下午：14:40 16:30

　　地点：水禽馆小广场

　　节目简介：以童话剧和巡游互动两部分组成。本故事以海洋奇遇为主题的演出，风格定位独特，丰富小朋友对海洋生物的认知。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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