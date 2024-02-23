洛阳最新“公厕地图”上线！助你“一键寻厕”

第41届中国洛阳牡丹文化节将至，外出游玩时，如何快速找到距离自己最近的公厕？洛阳“公厕地图”助你“一键寻厕”。

第41届中国洛阳牡丹文化节将至，外出游玩时，如何快速找到距离自己最近的公厕？洛阳“公厕地图”助你“一键寻厕”。

洛报融媒记者从洛阳市城市管理局环境卫生服务中心获悉，为方便市民游客快速寻厕，进一步提升公厕服务品质，该中心制作“公厕地图”，在高德地图App和“洛阳啄木鸟”小程序上更新公厕点位、开放时间、编号等信息，让市民游客通过手机即可“一键寻厕”。

高德地图App

打开高德地图App，直接搜索“公厕”，即可导航至就近公厕。

“洛阳啄木鸟小程序”

打开微信，搜索并进入“洛阳啄木鸟小程序”，点击“便民服务”，访问“公共厕所”，系统会根据用户手机定位，由近及远依次显示附近的公厕,点击公厕图标，即可开启导航。

同时，洛阳市城市管理局环境卫生服务中心还在中心城区公厕的醒目处张贴“扫码寻厕”二维码，如遇排队、维修等情况，游客可直接扫码查看附近公厕点位分布，引导至就近公厕。

小公厕连着大民生。“公厕地图”是洛阳智慧城管建设的便民举措之一，接下来，该中心将进一步推进智慧城市建设，为市民及游客提供更优质、更高效的便民服务。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 王宪国 彭晓丹 文/图）