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4月1日开幕！第41届中国洛阳牡丹文化节活动发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.30 15:20

　　近日，第41届中国洛阳牡丹文化节活动发布。记者从牡丹文化节执委办获悉，第41届中国洛阳牡丹文化节由河南省人民政府主办，河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府承办，主题为“牡丹花开又逢君”，时间为4月1日至15日(赏花期3月21日至5月5日)。

　　本届牡丹文化节策划安排有第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式、“相约神都·漫步花海”沉浸式赏花活动、“国风耀隋唐·盛世满天香”系列活动、东方博物馆之都奇妙游等11项主体活动。同时，为加强市县联动，发展全域旅游，促进文旅融合，拉动消费增长，丰富沉浸式体验内容，释放节会综合带动效应，赏花活动期间，洛阳各县区及社会各界还将举办系列联动活动。

　　本届牡丹文化节以新文旅发展理念为引领，认真落实省文旅文创发展大会精神，按照“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”总体要求，以沉浸式赏花为主线，强化互联网传播思维，充分发动市民游客参与，做好特色产品推介，着力激发文旅消费潜力，持续保持洛阳文旅热度，不断提升洛阳城市吸引力影响力。

　　主要活动安排如下：

　　一、主体活动11项

　　1.第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式

　　时间：4月1日

　　地点：上阳宫文化园

　　2.2024年“神州春色”全国春季旅游宣传推广活动

　　时间：4月8日至10日

　　地点：隋唐洛阳城九洲池

　　3.“春和景明”2024国家级文化生态保护实验区交流展示活动

　　时间：4月10日至12日

　　地点：洛邑古城

　　4.“相约神都·漫步花海”沉浸式赏花活动

　　时间：3月21日至5月5日

　　地点：各牡丹观赏园

　　5.“都市里的盛唐·我的家乡很好玩”系列活动

　　时间：4月1日至5月4日

　　地点：隋唐洛阳城九洲池、国家牡丹园、洛邑古城等

　　6.“国风耀隋唐·盛世满天香”系列活动

　　时间：4月1日至5月5日

　　地点：隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)

　　7.东方博物馆之都奇妙游

　　时间：4月1日至5月5日

　　地点：二里头夏都遗址博物馆、洛阳博物馆、隋唐

　　大运河文化博物馆、洛阳古墓博物馆、洛阳考古博物馆、东方博物馆之都研学营地

　　8.“青春洛YOUNG潮享消费”2024牡丹消费季

　　时间：4月1日至5月5日

　　地点：各商超、特色街区

　　9.中国·洛阳剧本娱乐行业盛典

　　时间：3月25日至4月5日

　　地点：维也纳智好酒店

　　10.“中泰一家亲”第二届中泰美学艺术嘉年华

　　时间：4月1日至5月20日

　　地点：正大文化交流中心

　　11.“文话河洛艺联大湾”美术书画作品交流展

　　时间：4月3日至10日

　　地点：洛阳美术馆、正大文化交流中心

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[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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