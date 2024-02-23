洛阳将开展“花开时节·正好有戏”舞台艺术展演月活动

记者昨日从市文广旅局获悉，4月3日至30日，我市将开展“花开时节·正好有戏”舞台艺术展演月活动，丰富市民和游客的文化生活。
记者昨日从市文广旅局获悉，4月3日至30日，我市将开展“花开时节·正好有戏”舞台艺术展演月活动，丰富市民和游客的文化生活。
记者昨日从市文广旅局获悉，4月3日至30日，我市将开展“花开时节·正好有戏”舞台艺术展演月活动，丰富市民和游客的文化生活。
本次活动组织我市多个文艺院团，精选近年来专业舞台艺术优秀剧(节)目，在洛阳正大文化交流中心展演10场。
4月3日晚，豫剧马派名作《穆桂英挂帅》作为首场演出，将由国家一级演员、洛阳豫剧院马派传人关美利领衔主演。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 高歌）
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