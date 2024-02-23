开出“爱你”的形状！洛阳荷包牡丹露娇容【视频】

花朵小巧玲珑、形似心形荷包……3月26日，在洛阳隋唐城遗址植物园，初露娇容的荷包牡丹吸引游客驻足观赏，也激发了摄影爱好者的创作灵感。
花朵小巧玲珑、形似心形荷包……3月26日，在洛阳隋唐城遗址植物园，初露娇容的荷包牡丹吸引游客驻足观赏，也激发了摄影爱好者的创作灵感。
花朵小巧玲珑、形似心形荷包……3月26日，在洛阳隋唐城遗址植物园，初露娇容的荷包牡丹吸引游客驻足观赏，也激发了摄影爱好者的创作灵感。
“荷包牡丹虽然名叫牡丹，但它不是牡丹。”该园技术员韩欢欢介绍，牡丹是木本植物，荷包牡丹是罂粟科荷包牡丹属，草本植物，因其叶子像牡丹叶子、花似心形荷包，所以我们叫它荷包牡丹。今年，隋唐城遗址植物园种植荷包牡丹300余株，主要集中在外来植物园新修木栈道两侧，花期长达一个多月。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 孙拯 文/图）
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