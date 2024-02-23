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洛阳市安全生产治本攻坚三年行动解读之三
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.26 08:16

　　洛阳市安全生产治本攻坚三年行动提出，我市将持续深化行业领域专项行动，涉及“六查一打五整治”、矿山、交通运输等重点领域和重点行业。

　　持续开展“六查一打五整治”专项行动

　　通过开展劳动密集型企业、仓储行业消防安全隐患专项排查整治，建筑施工领域、危险化学品领域、矿山领域、燃气领域安全隐患专项排查，同步开展教育、文旅、卫健、民政及商务部门安全隐患专项整治，严厉打击烟花爆竹违法犯罪行为专项行动，及时消除一般隐患，彻底整改重大事故隐患，有效稳控安全形势。

　　深入开展重点行业领域“大排查、大起底、大整治”专项行动

　　聚焦学校、煤矿、民政服务机构、建筑施工工地、高层建筑、工贸行业、大型群众性活动等17个方面，进一步压紧压实安全生产责任，全面排险除患，筑牢安全防线。

　　深入开展消防安全“大排查、大起底、大整治”行动

　　聚焦“九小场所”、多业态混合生产经营场所、人员密集场所三类场所，突出“十大致命风险因素”“三清”“两管”等消防安全重点问题，建立监管平台，实行数据共享，集中开展消防安全大排查、大整治、大曝光、大演练、大约谈、大督导行动。

　　强力推进矿山安全专项行动

　　提速煤矿智能化、大型化改造，推动120万吨/年及以上矿井达到安全生产标准化一级标准。严厉打击超能力超强度超定员组织生产、盗采、超层越界开采及矿山事故瞒报等行为，严格落实重大灾害分区治理、区域治理、超前治理、工程治理措施。

　　强力推进交通运输行业安全专项行动

　　把全市旅游客车、包车客车、三类以上班线客车、危险货物运输车辆、重型载货汽车和半挂牵引车纳入动态监督管理，精准筛查并布控涉嫌严重疲劳驾驶的货车和驾驶员，强化危险货物道路运输托运、承运、装卸、车辆运行等全链条安全监管，严厉打击各类客运车辆非法违规营运，着重整治超越许可运营、脱离动态监控及非法从事网约车经营等行为。推进公路危旧桥梁(危隧)改造、农村公路安全生命防护等专项工程，创建“公路安全精品路”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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