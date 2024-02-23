洛阳三个牡丹观赏园门票价格公布！这些人群可免票入园

25日，记者从洛阳市城市管理局获悉，即日起至5月5日，王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园实行售票入园，实行阶梯票价。 25日，记者从洛阳市城市管理局获悉，即日起至5月5日，王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园实行售票入园，实行阶梯票价。 同时，洛阳将继续执行赏花惠民政策，符合相关条件的老人、儿童，持洛阳旅游年票者等人群可免票入园。 牡丹观赏园门票价格 王城公园(含动物园)： 3月25日至3月31日，30元/人次。 4月1日至5月5日，50元/人次。 中国国花园： 3月25日至3月31日，20元/人次。 4月1日至5月5日，50元/人次。 隋唐城遗址植物园： 3月25日至3月31日，19.9元/人次。 4月1日至5月5日，40元/人次。 这些人群，可免票入园赏花 1. 12周岁(含)以下或身高1.4米(含)以下儿童，凭有效身份证件及有效资格证件； 2. 60周岁(含)以上老年人，凭有效身份证件及有效资格证件； 3.现役军人(凭军官证或士兵证)、退役军人(凭退役军人优待证)、离退休军官及士官(凭离、退休证)，残疾军人、现役军人家属、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属，持有效工作证件、有效优待证件； 4.人民警察、国家消防救援人员，凭有效工作证件； 5.残疾人凭《中华人民共和国残疾人证》原件及身份证原件(视力、智力残疾者和一级、二级肢体残疾者可免一名陪护人员门票)； 6.洛阳旅游年票及各牡丹园自行办理的年票、月票、晨练卡正常使用。持本人洛阳旅游年票入园赏花，请走各园旅游年票专用通道。 7.市级及市级以上劳模、五一劳动奖章获得者、三八红旗手、巾帼岗位标兵、优秀教师、“全国无偿献血奉献金奖”获得者、洛阳市道德模范、最美洛阳人、身边好人、最美志愿者可免费入园赏花： (1)洛阳市市级或市级以上劳模、五一劳动奖章获得者、三八红旗手、巾帼岗位标兵、优秀教师持本人身份证和相关荣誉证书原件； (2)洛阳市“全国无偿献血奉献金奖”获得者持本人身份证、“全国无偿献血奉献金奖”证书原件； (3)洛阳市道德模范、最美洛阳人、身边好人持本人身份证和相关证书原件； (4)最美志愿者持本人身份证和相关文件复印件。 8.洛阳市所属各县(市、区)范围内的失业人员、低保人员、五保户人员、环卫工人、协管、协警在牡丹文化节期间非法定节假日的周一至周五，可持以下证件免票进入执行惠民办法的牡丹园赏花： (1)洛阳市失业人员持本人身份证、失业(下岗)证； (2)洛阳市低保人员持本人身份证、城市居民最低生活保障金领取证(农村居民最低生活保障证)； (3)洛阳市五保户人员持本人身份证、五保户供养证； (4)洛阳市环卫工人、协管、协警持本人身份证、工作证。 9.洛阳市基干民兵持本人工作证和保障卡原件可免费入园赏花。 享受免票的游客，均凭(持)有效证件，经检票人员查验无误后免费入园。 这些人群，可半价入园赏花 1.12周岁以上18周岁以下(不含18周岁)未成年人，凭身份证件或户口本； 2.参加全国统一普通高校招生考试，被高校录取的在校研究生、本科生、专科生，凭本人有效学生证原件； 3.人民教师凭教师资格有效证件及身份证。 享受半价票的游客，需凭本人有效证件购买半价票，经景区检票人员查验证件后检票入园。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 廉颖颖 文/图)