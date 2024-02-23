涧西区洛外社区：牡丹风筝“飞”进公交车厢

“我们用风筝装扮公交车，是想给外地游客带去一些惊喜，让他们感受洛阳人民的真诚、友好、热情。”近日，在位于涧西区的市公交集团一分公司大院里，85岁的武汉路街道洛外社区志愿者田爱珍说。

“我们用风筝装扮公交车，是想给外地游客带去一些惊喜，让他们感受洛阳人民的真诚、友好、热情。”近日，在位于涧西区的市公交集团一分公司大院里，85岁的武汉路街道洛外社区志愿者田爱珍说。

连日来，洛外社区联合市公交集团一分公司开展“手绘牡丹风筝 装扮文旅专线”新时代文明实践活动。该社区的数十名热心居民和志愿者耗时3天制作了数十只创意牡丹风筝，并将其装扮在60路公交旅游专线的车厢内，以此提升来洛游客的旅行体验。

记者在60路公交旅游专线车厢内看到，这些风筝有的贴在车厢顶部，有的悬挂在车厢扶手上，上面的图案既有牡丹花，也有龙门石窟、白马寺、明堂建筑等洛阳元素，每只风筝上都有制作者的签名和留言。

“为了支持这次活动，我们辖区的幼儿园、小学也组织孩子们制作了不少风筝。过段时间，我们会把这些风筝集中起来，争取多装扮几辆公交车，把大家对外地游客的美好祝愿传递出去。”洛外社区党委书记马任范说。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）