西工区第二幼儿园：志愿者免费跟拍 记录游客美好瞬间

昨日，在老城区洛邑古城景区，西工区第二幼儿园的教师志愿者郑璐身穿汉服，正忙着为游客拍照。
昨日，在老城区洛邑古城景区，西工区第二幼儿园的教师志愿者郑璐身穿汉服，正忙着为游客拍照。
昨日，在老城区洛邑古城景区，西工区第二幼儿园的教师志愿者郑璐身穿汉服，正忙着为游客拍照。
为迎接牡丹文化节，积极响应“文明实践我参与 我为花城添光彩”活动号召，连日来，西工区第二幼儿园积极组织教师志愿者，开展“沉浸式文旅我来做”新时代文明实践活动。大家结合自身特长开展形式多样的志愿服务活动，让广大游客感受洛阳的友好与热情。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 刘文菁 摄）
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