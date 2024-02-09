宁夏旅游博主“大老师”受邀参加赏花启动仪式

曾写近5000字长信表白洛阳的宁夏旅游博主“请叫我大老师，昨日受邀出席第41届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪式，介绍他与洛阳结缘的故事，并向全国各地的“王子”“公主”发出赏花邀请。

曾写近5000字长信表白洛阳的宁夏旅游博主“请叫我大老师”(简称“大老师”)，昨日受邀出席第41届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪式，介绍他与洛阳结缘的故事，并向全国各地的“王子”“公主”发出赏花邀请。

“受宠若惊！必须参加！受邀参加赏花启动仪式，是一份多么珍贵的荣誉！”“大老师”说，通过春节前后的两次洛阳之行，他被这座城市的热情深深感动，回到宁夏后不断邀请朋友们到洛阳旅游。

“他的每条视频，都在用普通游客的真实体验表达着对洛阳的热爱，还提出了很多建议，这些都是对洛阳最好的宣传推介。他的真诚感动太多洛阳人。为表敬意，我们邀请‘大老师’回洛阳参加这次盛会。”赏花启动仪式主办方工作人员说。

此次“大老师”的洛阳之行备受关注。20日下午，他刚出洛阳龙门站就受到网友组团迎接，随后乘专车抵达酒店。

“短短几个月，我已是第三次来洛阳了，这次受邀回洛，我更像是回家。”在赏花启动仪式上，“大老师”忍不住分享他的喜悦。

在现场，他还通过镜头向全国各地的网友“喊话”，邀请他们到洛阳“喝美味鲜汤、吃油旋饼丝、穿精美汉服、品历史底蕴、赏国色牡丹”。

“参加赏花启动仪式前，我非常幸运地夜游了龙门，看着灯光下的石窟，倍感震撼。”他说，接下来，他还要用脚步感受洛阳这座“宝藏城市”。

“洛阳是一座来了就逛不够、不想走的城市，每个人在这儿都能找到自己喜爱的。”“大老师”说，此次来洛，他打算骑上洛阳朋友提供的摩托车，再次出发去探寻、记录洛阳旅行故事。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 文/图）