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洛阳召开第41届中国洛阳牡丹文化节安全生产工作部署会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.22 08:18

徐衣显在第41届中国洛阳牡丹文化节安全生产工作部署会上强调
人民至上查险除患守牢安全底线
精准施策高效治理持续顶流出彩

　　昨日下午，我市召开第41届中国洛阳牡丹文化节安全生产工作部署会，分析研判当前安全生产形势，安排部署牡丹文化节期间安全生产等工作。市长、市安委会主任徐衣显出席会议并讲话。

　　会议集中组织观看了安全生产警示教育片，宣读了《“迎花会保平安”安全大检查工作方案》，市应急管理局、市消防救援支队、市文广旅局、市交通局等单位通报责任领域的安全生产形势，并汇报下一步工作打算。今年牡丹文化节期间，我市将围绕“吃、住、行、游、购、娱”等重要环节，在文旅、交通运输、消防、食品安全、燃气等重点领域开展九大专项行动。

　　徐衣显强调，各级各部门要始终警醒忧患，绷紧安全之弦。要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持人民至上、生命至上，时刻保持“清零”思想、“归零”状态，围绕“一杜绝三下降”底线目标，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，持续实施“六查一打五整治”，落实最严格的安全生产责任制，确保做到“两个坚决不发生”。要突出精准施策，确保文旅安全。要深入研判牡丹文化节客流高峰、景区负荷、拥堵路段等趋势特点，以游客密集场所、旅游住宿设施、特种设施设备、大型文旅活动等为重点，持续开展全方位安全隐患排查整治，准确把握“轻微柔管、故意严管”等交通违法执法尺度，确保安全不“出事”、治理不“出乱”，助推文旅更“出圈”、城市更“出彩”。要聚焦重点关键，全面查险除患。树牢“隐患即事故”的理念，统筹重点领域和新兴业态，盯紧关键环节和重要场所，开展安全隐患拉网式大起底大排查，围绕燃气安全，深入排查燃气管线占压情况，加快智能燃气阀更换全覆盖；围绕交通安全，严厉打击非法运营，治理“三超”行为，加强临水临崖、长陡下坡等风险排查整治；围绕消防安全，重点检查商场、酒吧、剧本娱乐、九小场所等场所火灾隐患，形成台账清单，逐一整改销号；围绕森林防火，紧盯祭祀扫墓、春耕生产和春游踏青等野外活动，管控野外火源，加大防火宣传。同时，立足于早、着眼于先，完善防汛责任体系，打好防汛抗旱主动仗。要压紧责任链条，闭环高效落实。各县区政府、各部门要各司其职、分工协作，严格落实“一岗双责”“三管三必须”，从严从细加强督导，严格精准追责问责，提高本质安全水平，维护社会大局和谐稳定，为牡丹文化节圆满精彩筑牢安全环境。

　　会议还对做好经济运行、信访稳定等工作提出了要求。

　　张玉杰、李刚等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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