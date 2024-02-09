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第41届中国洛阳牡丹文化节赏花活动启动 徐衣显出席启动仪式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.21 20:47

　　“花开了，洛阳请您来看花”！21日上午，第41届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪式在隋唐城遗址植物园举行。

　　市长徐衣显出席启动仪式，中国花卉协会牡丹芍药分会秘书长王雁致辞，市委常委、宣传部部长徐超文宣布赏花活动启动。

　　“春来谁作韶华主，总领群芳是牡丹”。启动仪式突出国际范儿、国潮范儿、洛阳范儿，设《盛世国乐》《洛阳喊你看牡丹》《盛唐迎宾+百戏同乐》三个篇章，汉服舞蹈、国潮音乐、情景演艺、传统百戏贯穿其中，飞鱼服接站小哥哥、上春山汉服小姐姐、旅游博主“请叫我大老师”、洛阳本地网红以及国际友人向网友喊话，欢迎王子、公主来洛阳看花。

　　相约神都，漫步花海。今年牡丹文化节期间，洛阳各大牡丹园将按照“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”总体要求，以沉浸式赏花为主线，强化互联网传播思维，举办赏花游园、文化演艺、时尚消费等异彩纷呈的活动，赏花期为3月21日至5月5日。

　　其中，隋唐城遗址植物园将举办“昼赏牡丹夜观灯”游园赏花活动，日游观赏牡丹和实景演出，夜游观赏彩灯和滴翠湖水系实景演出，融入宫廷乐舞、歌舞话剧、汉服文化等元素，切实增强游客沉浸式体验感；中国国花园将举办盛唐游园会系列赏花活动，通过搭建唐文化集中体验地场景，由唐宫小姐姐引领游客参与盛唐游园会，再现古人春日郊游等充满仪式感的踏青游春之旅，打造牡丹花丛间的叙唐赏花文化盛事；王城公园将举办“豫见王城 国潮盛典”系列活动，倾情演绎原创历史情景剧《王城大典》，推出编钟乐舞、凤舞霓裳、天空之舞等特色节目，开辟公园演艺新空间和新场景，让国内外游客和广大市民沉浸式体验古都洛阳春日里的山水之胜、牡丹之美、花鸟之趣、游园之乐，多元化激发文旅消费潜力，持续保持洛阳文旅“顶流”热度，不断提升城市吸引力影响力和美誉度，助力洛阳打造传承中华文化的世界级旅游目的地。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 谢娜娜)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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