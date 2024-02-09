赏花活动“剧透”！洛阳邀你“相约神都，漫步花海”

3月21日，第41届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪式在隋唐城遗址植物园举行，诚邀四海宾朋，共赏国色天香。

3月21日，第41届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪式在隋唐城遗址植物园举行，诚邀四海宾朋，共赏国色天香。

据悉，今年牡丹文化节的赏花期为3月21日至5月5日。洛报融媒记者从洛阳市城市管理局了解到，王城公园、隋唐城遗址植物园、中国国花园三大牡丹观赏园将举办“相约神都，漫步花海”沉浸式系列赏花活动。

王城公园

王城公园将举办“豫见王城，国潮盛典”系列活动，倾情演绎行进式历史实景剧《王城大典》，推出“盛世编钟 华夏乐舞”“凤舞霓裳”“环球飞车”“梦幻大飞轮”“海洋奇遇记”“海狮的魔力时刻”“潮玩机甲”“蛋仔星球”等特色演出节目，开辟公园演艺新空间和新场景，让游客身临其境赏花的同时，既能体验洛阳深厚的历史文化底蕴，又能观赏精美绝伦的视觉盛宴。

隋唐城遗址植物园

隋唐城遗址植物园将举办以“梦回隋唐，丹香光影”为主题的“昼赏牡丹夜观灯”游园赏花活动。活动分日游、夜游两个主线展开。

日游以观赏牡丹和实景演出为主，既有花神迎宾、贵妃赏花、绣楼招亲等趣味民俗赏花活动，也有国风快闪、禅宗少林武术表演等精彩演绎活动。夜游则以观赏彩灯和滴翠湖水系实景演出为主，举办隋唐潮迪狂欢夜、非遗打铁花、谪仙夜宴等特色活动，融入洛阳牡丹、历史文化、宫廷乐舞、歌舞话剧、汉服文化、民间传说等元素，以呈现盛唐时期繁荣景象为主线，增强游客沉浸式体验感。

中国国花园

中国国花园将通过复原“大唐皇家”游园盛会、“武皇赏花”等场景，向四方宾客展示洛阳文化、牡丹文化丰厚的历史底蕴。同时结合园林古建打造小场景演绎，在园区特定点位复原历史传说故事，如秋翁遇仙记、姚员外招亲、欧阳修牡丹记等，在园内主要赏花点、广场等地设置“茶摊小二”“卖货郎”“采花大盗”“牡丹戏”“画中人”“铜人艺术表演”等小场景NPC表演、搭配美陈微场景，NPC演员与游客互动，让游客在赏花行程中参与一场叙唐文化的盛会。

据悉，牡丹文化节期间，各公园还将开设文创集市、美食集市、汉服体验等消费业态，打造丰富多样的消费场景，为游客提供驻足休憩、拍照打卡、沉浸体验等多元化服务。牡丹鲜切花、牡丹花茶、牡丹鲜花饼、牡丹瓷、牡丹冰激凌、牡丹精油皂、盆栽牡丹等洛阳特色文创产品也将亮相公园，营造消费热点，让游客从互动体验中感受洛阳牡丹文化、牡丹衍生品带来的魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 廉颖颖 文/图）