洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

赏花活动“剧透”！洛阳邀你“相约神都，漫步花海”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.21 19:00

　　3月21日，第41届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪式在隋唐城遗址植物园举行，诚邀四海宾朋，共赏国色天香。

　　据悉，今年牡丹文化节的赏花期为3月21日至5月5日。洛报融媒记者从洛阳市城市管理局了解到，王城公园、隋唐城遗址植物园、中国国花园三大牡丹观赏园将举办“相约神都，漫步花海”沉浸式系列赏花活动。

　　王城公园

　　王城公园将举办“豫见王城，国潮盛典”系列活动，倾情演绎行进式历史实景剧《王城大典》，推出“盛世编钟 华夏乐舞”“凤舞霓裳”“环球飞车”“梦幻大飞轮”“海洋奇遇记”“海狮的魔力时刻”“潮玩机甲”“蛋仔星球”等特色演出节目，开辟公园演艺新空间和新场景，让游客身临其境赏花的同时，既能体验洛阳深厚的历史文化底蕴，又能观赏精美绝伦的视觉盛宴。

　　隋唐城遗址植物园

　　隋唐城遗址植物园将举办以“梦回隋唐，丹香光影”为主题的“昼赏牡丹夜观灯”游园赏花活动。活动分日游、夜游两个主线展开。

　　日游以观赏牡丹和实景演出为主，既有花神迎宾、贵妃赏花、绣楼招亲等趣味民俗赏花活动，也有国风快闪、禅宗少林武术表演等精彩演绎活动。夜游则以观赏彩灯和滴翠湖水系实景演出为主，举办隋唐潮迪狂欢夜、非遗打铁花、谪仙夜宴等特色活动，融入洛阳牡丹、历史文化、宫廷乐舞、歌舞话剧、汉服文化、民间传说等元素，以呈现盛唐时期繁荣景象为主线，增强游客沉浸式体验感。

　　中国国花园

　　中国国花园将通过复原“大唐皇家”游园盛会、“武皇赏花”等场景，向四方宾客展示洛阳文化、牡丹文化丰厚的历史底蕴。同时结合园林古建打造小场景演绎，在园区特定点位复原历史传说故事，如秋翁遇仙记、姚员外招亲、欧阳修牡丹记等，在园内主要赏花点、广场等地设置“茶摊小二”“卖货郎”“采花大盗”“牡丹戏”“画中人”“铜人艺术表演”等小场景NPC表演、搭配美陈微场景，NPC演员与游客互动，让游客在赏花行程中参与一场叙唐文化的盛会。

　　据悉，牡丹文化节期间，各公园还将开设文创集市、美食集市、汉服体验等消费业态，打造丰富多样的消费场景，为游客提供驻足休憩、拍照打卡、沉浸体验等多元化服务。牡丹鲜切花、牡丹花茶、牡丹鲜花饼、牡丹瓷、牡丹冰激凌、牡丹精油皂、盆栽牡丹等洛阳特色文创产品也将亮相公园，营造消费热点，让游客从互动体验中感受洛阳牡丹文化、牡丹衍生品带来的魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 廉颖颖 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    春分养生重在“平衡”
    春分养生重在“平衡”
    春分养生重在“平衡”
        明日春分，万物复苏，是一年中调养身体的好时机。
  • ·运动损伤“偏好”中青年 春季这样锻炼更科学
  • ·经常打嗝要警惕哪些疾病？
  • ·止痛药不可乱用 小心药物过度使用性头痛！
    		•
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 第41届中国洛阳牡丹文化节赏花活动正...
  • 徐衣显与科大讯飞副总裁徐艺华、孙亮...
  • 达到国际领先水平！洛阳创新加速汽车...
  • 大风、降水、降温！洛阳发布重要天气报告
  • 洛宁县：打造农业主题公园 推动农旅融...
  • 换车可以不用换号牌？洛阳市公安局最...
  • 洛阳90后小伙高滨滨：玩出木头新花样...
  • 这些是谁的电动车 民警喊您来认领
  • 讣告
  • 甘肃麻辣烫为啥突然火了?
    		•
    百姓呼声
    西明门至青阳门大街遗址保护展示工程批复
    西苑桥早晚高峰期交通拥堵问题能否解决？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    春风轻轻的吹拂

    海棠花开

    手绘石头画

    重登万安山
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605