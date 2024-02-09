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牡丹文化节期间免费停车！洛阳科技馆推出“宠客”举措
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.20 21:14

　　洛报融媒记者从洛阳市科学技术馆获悉，今年牡丹文化节期间，该馆实行停车场免费对外开放措施，从而提高公共资源利用效率，有效缓解游客停车难问题。

　　洛阳市科学技术馆停车场位于涧西区南昌路5号，此次开放对象为七座(含)以下小型客车，开放时间为3月21日至5月15日每日8时至20时。

　　停放期间，车辆人员应配合管理人员，自觉遵守停车场要求，爱护公共设施及财物；停放车辆需服从管理，按管理人员引导在院内依次有序停放车辆，严禁携带易燃、易爆品入院；由于对外开放停车场属公益行为，科技馆不承担车辆事故损毁及车内物品被盗等所致的所有责任。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李梅）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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