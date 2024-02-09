即日起，洛阳开展全市食品安全大检查

第41届中国洛阳牡丹文化节即将到来，今日记者从洛阳市市场监管局了解到，即日起至5月5日，洛阳在全市开展食品安全大检查，切实做好牡丹文化节期间食品安全监管工作。

第41届中国洛阳牡丹文化节即将到来，今日记者从洛阳市市场监管局了解到，即日起至5月5日，洛阳在全市开展食品安全大检查，切实做好牡丹文化节期间食品安全监管工作。 第41届中国洛阳牡丹文化节即将到来，今日记者从洛阳市市场监管局了解到，即日起至5月5日，洛阳在全市开展食品安全大检查，切实做好牡丹文化节期间食品安全监管工作。 食品生产环节，以食品生产加工小作坊为重点单位，突出节会热销食品、地方特色食品、保健食品以及米、面、油、肉、蛋、奶、酒类、调味品等重点品种，重点检查以下方面—— 1.企业资质，是否无证生产、超范围生产； 2.生产环境。是否干净卫生、整洁有序； 3.原料采购。采购验证资料是否齐全有效，记录是否详实； 4.生产过程。是否依法依规组织生产，是否按照配方进行投料； 5.出厂检验。是否落实出厂检验制度，是否对出厂产品批批进行检验； 6.包装标识。产品标签标识内容是否真实准确，是否有虚假标注、夸大宣传行为。落实“四个最严”要求，严厉打击“两超一非”、虚假标注、夸大宣传等违法行为； 7.重点品种。以牡丹饼、牡丹茶、牡丹籽油等洛阳特色食品为重点，加大隐患排查力度。 食品流通环节，以大型食品商场超市、食用农产品集中交易市场、食品和食用农产品批发企业为重点单位，重点检查进货查验等制度落实情况，加强源头防控；以旅游景点及其周边、展会场所、高速公路服务区内为重点区域，重点检查贮存条件、“三防”措施、标签标识、环境卫生等是否符合要求等；以旅游热销食品、洛阳地方特色食品、饮料、应季水果等为重点品种，开展监督抽检，及时发现风险。重点查处无证经营、销售“三无”、过期、假冒伪劣、不符合食品安全标准食品、未落实进货查验制度等违法行为，确保食品及食用农产品来源合法、质量安全。 餐饮服务环节，以旅游接待饭店(宾馆)、旅游景区、牡丹观赏园及周边餐饮单位、高速公路服务区、车站及周边餐饮单位等为重点，检查餐饮服务单位资质、原材料采购储存、加工制作、清洗消毒、留样管理等关键环节，以及食物中毒预防控制措施、从业人员健康体检及培训、环境卫生、餐厨废弃物管理等关键事项，排查风险隐患，严防食物中毒事件发生。 食品安全大检查期间，洛阳市市场监管局将成立督导组对各县区食品安全大检查开展情况进行督导检查，进一步落实落细属地责任、监管责任、企业责任，排查整治风险隐患，严厉打击违法犯罪行为，维护洛阳良好形象，全力保障市民和游客饮食安全。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)