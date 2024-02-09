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3月20日起，龙门石窟重启夜游
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.19 19:04

　　刚刚，洛报融媒记者获悉，为迎接第41届中国洛阳牡丹文化节，丰富龙门石窟文旅业态，提升游客游览体验，夜游龙门将于2024年3月20日起开放。

　　开放时间：2024年3月20日起

　　开放区域：西山石窟、香山寺

　　售票时间：17:30—19:30

　　检票时间：18:00—20:00

　　清场时间：21:00

　　购票及预约通道：电子票，通过关注“龙门石窟”微信公众号进行预约购买。纸质票，仅开放西北服务区票务中心和西山石窟入口补票点。

　　特别提醒：

　　1.洛阳市旅游年票不适用于“夜游龙门”的参观，洛阳旅游年票停止检票时间为18:00。

　　2.白园和东山石窟暂不开放夜游。

　　3.东北服务区停车场夜间暂停开放，游客若自驾前来，可将车辆停放至西北服务区停车场。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 姜艺莎 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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