3月20日起，龙门石窟重启夜游

刚刚，洛报融媒记者获悉，为迎接第41届中国洛阳牡丹文化节，丰富龙门石窟文旅业态，提升游客游览体验，夜游龙门将于2024年3月20日起开放。

刚刚，洛报融媒记者获悉，为迎接第41届中国洛阳牡丹文化节，丰富龙门石窟文旅业态，提升游客游览体验，夜游龙门将于2024年3月20日起开放。 刚刚，洛报融媒记者获悉，为迎接第41届中国洛阳牡丹文化节，丰富龙门石窟文旅业态，提升游客游览体验，夜游龙门将于2024年3月20日起开放。 开放时间：2024年3月20日起 开放区域：西山石窟、香山寺 售票时间：17:30—19:30 检票时间：18:00—20:00 清场时间：21:00 购票及预约通道：电子票，通过关注“龙门石窟”微信公众号进行预约购买。纸质票，仅开放西北服务区票务中心和西山石窟入口补票点。 特别提醒： 1.洛阳市旅游年票不适用于“夜游龙门”的参观，洛阳旅游年票停止检票时间为18:00。 2.白园和东山石窟暂不开放夜游。 3.东北服务区停车场夜间暂停开放，游客若自驾前来，可将车辆停放至西北服务区停车场。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 姜艺莎 文/图）