糟心！市民花万余元防水补漏 补完还漏

这两天，市民张先生遇到一件糟心事儿。

这两天，市民张先生遇到一件糟心事儿。他家的卫生间往外渗水，导致地板变形，他和爱人通过网络预约维修工上门维修，维修工采用打孔注入防水材料的方式施工，结果，防水材料用掉21公斤，花费1.5万元。“我觉得收费过高，渗水问题却没有得到根治，我该怎么办？”张先生说。

面对高额维修费，他怕引起麻烦就付了款

张先生住在涧西区某小区。3年前，他发现家里两个卫生间存在往外渗水的现象，从过门石处渗出去，造成卫生间门口的复合地板变形翘起。起初，他以为是装修时做的防水有问题，担心影响楼下邻居，到楼下查看，并未发现渗水现象。因此，他推测是地板砖与防水层之间有空隙，淋浴的水渗到空隙里，向门口蔓延。

张先生就渗水问题咨询过维修师傅，对方称要把过门石撬开。考虑到施工需要好几天，加上又脏又乱，此事暂时搁置下来。

今年3月6日，张先生的爱人刷微信朋友圈，看到一个“老杨同城防水”微信公众号的广告推广，上面有“专业防水补漏”“20年维修经验”等字眼，其中的“免砸砖补漏技术”引起张先生爱人的关注，于是向该微信公众号客服咨询，并留下联系方式、地址等信息。

第二天下午，两名维修工上门。张先生告诉记者，其中王姓维修工先在卫生间检查一番，表示可以维修，在地砖上打个孔，注入防水材料即可，不用破坏地砖，很快就能处理完。

对于维修工提出的施工方法，张先生表示同意，那么，如何收费呢？“对方说防水材料按重量收费，每公斤720元。”张先生说，他家的卫生间不大，以为用不了多少防水材料，施工结束后，维修工竟然说用了21公斤防水材料，总价15120元，让他付1.5万元就行了，“没想到要花这么多钱，但是因为怕引起不必要的麻烦，我就付了款”。

多次联系维修工，对方却不照面

维修工离开后，张先生才缓过神儿，怀疑自己被骗了。他说，他和爱人没有询问维修工有没有相关资质，也没有索要票据。后来，对方通过微信给他们发来一张没有盖章的收据。

过了两天，张先生发现卫生间渗水的问题未得到根治，他和爱人多次联系维修工，对方一直以各种理由推脱，不予照面。

14日，记者联系到王姓维修工，对方承认上门为张先生维修卫生间的事情。他说，张先生家的卫生间门口返潮，地板翘起，于是制订了打孔的方案，且向张先生夫妇讲明是按重量收费，张先生夫妇也同意了。他使用的透明液体为渗透剂堵漏液，是一种防水材料，一个卫生间用了10公斤多。

针对张先生反映卫生间依然渗水的问题，王某说，那是原来地板砖下面的水被挤出来了，过十几天如果还有问题，他会免费维修，保证不再往外渗水、漏水。同时，他承认没有取得相关资质，微信上的广告是其出钱做的。

最好通过线下渠道选择有资质的公司

打孔补漏的技术靠谱儿吗？业内人士侯先生说，确实有这种技术，不过他们多在地下停车场等场所使用。“一些新建小区地下室，夏天时地下水会顺着裂缝溢出来。”侯先生说，他们会在裂缝处打孔注入防水材料，防水材料遇水膨胀，进而将缝隙填满，避免水外溢。

针对打孔补漏如何收费，侯先生坦言没有统一标准，一般根据面积大小与客户协商确定，但从来没有按重量收费的说法。“现在市场上鱼龙混杂，有些人不具备相关资质，还漫天要价。”侯先生说。

业内人士杨先生表示，他们处理过卫生间渗水的问题，一般是将过门砖撬开，使用防水材料垫高，再重新铺砖，成本低、效果好。“打孔补漏的技术不适用于卫生间，因为这样不仅会消耗大量防水材料，效果也不理想。”他说。

河南大进律师事务所律师谢亮说，如果施工方使用的防水材料是假的，或存在其他捏造、编造的事实，可能涉嫌诈骗，张先生可选择报警，由警方查证。如果是消费纠纷，张先生可寻找第三方检测机构，对维修效果进行评估，通过法律途径要求施工方退款或赔偿。

谢亮提醒市民，网络平台对广告存在审核把关不严的情况，因此，如果家里出现漏水、渗水等问题，应尽量通过线下渠道，选择正规、有资质的维修公司或平台，以免在发生纠纷后找不到人。同时，在施工前应当签订合同，明确各方责任，对收费标准、施工效果作出明确约定。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）