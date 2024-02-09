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事关燃气安全！洛阳发布紧急提示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.14 17:46

　　燃气安全无小事，关系到千家万户。3月13日，洛阳市城市管理局燃气办发布相关安全提示，科普“燃气安全七不准”常识，提醒广大市民在日常使用燃气过程中加强防范意识，防患于未“燃”。

　　燃气安全七不准：

　　●一不准：不准擅自拆、改燃气设备和用具，如需拆、改(如装修)的由具有相应资质的燃气安装、维修企业负责施工；

　　●二不准：不准将燃气管道、阀门、流量表、燃气器具等燃气设施密封或安装在暗室内，如墙壁内、吊顶内、柜内、灶台内等；

　　●三不准：不准在安装燃气表、阀门等设施的房间内堆放杂物、住人，一旦漏气，燃气浓度过高时，房间由于氧气不足会使人窒息，遇火星还会导致爆炸燃烧；

　　●四不准：不准在燃气管道上牵挂电线、绳索、悬挂杂物；

　　●五不准：不准私自开启或关闭燃气管道公共阀门；

　　●六不准：不准非法使用燃气设施和偷盗、转供燃气；

　　●七不准：不准在天然气管线上建造房屋和临时建筑，因为管线上建造房屋或乱搭棚舍堆放杂物、垃圾等会压坏管线，不便于排查，容易造成漏气。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 廉颖颖 汤威 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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