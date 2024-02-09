收藏！洛阳市养犬证网上办理指南来了

近日，有市民拨打洛报整媒新闻热线66778866咨询洛阳市养犬证能否在网上办理以及网上办理流程。6日，记者到洛阳市公安局涧西分局珠江路派出所兴隆花园警务室，为大家打探了网上办理养犬证相关事项。

近日，有市民拨打洛报整媒新闻热线66778866咨询洛阳市养犬证能否在网上办理以及网上办理流程。6日，记者到洛阳市公安局涧西分局珠江路派出所兴隆花园警务室，为大家打探了网上办理养犬证相关事项。

“去年12月底，洛阳市养犬证就可以在网上办理了，办理流程快捷简单。”兴隆花园警务室民警张文艺介绍，养犬的市民请及时给爱犬一个“合法身份”，定期接种疫苗、办理犬证，合规、合法、文明养犬。

张文艺通过手机操作介绍了网上办理养犬证的流程。

网上办理养犬证流程

第一步：通过微信进入登记程序

微信搜索“洛阳警民通”微信公众号，点击右下角“警民通”进入界面，下滑至服务大厅后，点击“治安”后再点击“犬证申请”选项，进入洛阳市养犬登记管理系统用户端。

第二步：填写个人申请资料

申请人根据需要点击“个人申请”或“单位申请”，根据提示填写申请人信息、户主信息、犬只信息。

个人申请需上传户口本、本人身份证、犬只免疫证、犬只注射记录、犬只2寸全身照等材料。在洛阳市工作生活的外地户籍居民办理养犬证，只需将上述所需材料中的户口本替换为居住证即可。

第三步：领取犬牌

申请人提交资料后，公安机关初步审核，对符合要求的，在5个工作日内生成并发放“电子养犬证”。“电子养犬证”发放之日起，15个工作日内，申请人携带申请材料原件和犬只到所在地社区警务室进行查验，并领取犬牌；如超期未到现场进行审核，系统自动注销“电子养犬证”。如需要纸质养犬证，可到属地公安分局现场领取。

申请人可在洛阳市养犬登记管理系统用户端查询办理进度、查收电子养犬证。