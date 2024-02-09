洛阳灵活就业人员能享受生育津贴吗？洛阳市医保局权威回复

“省内有些地方出台了关于灵活就业人员享受生育津贴的政策，洛阳有没有？”近日，洛阳多名市民在洛阳网“百姓呼声”平台咨询，家有孕妇，属于灵活就业人员，生娃后能否享受生育津贴？

“省内有些地方出台了关于灵活就业人员享受生育津贴的政策，洛阳有没有？”近日，洛阳多名市民在洛阳网“百姓呼声”平台咨询，家有孕妇，属于灵活就业人员，生娃后能否享受生育津贴？

洛阳市民郭女士是一名灵活就业人员，即将临盆。近日，她和家人特别关注生育医疗待遇保障政策。“我们看到网上有消息说，省里和郑州市医保局都有关于灵活就业人员享受生育津贴的政策，洛阳有没有呢？”郭女士问。

记者注意到，在洛阳网“百姓呼声”平台，从2023年下半年以来，关于灵活就业人员能否享受生育津贴的咨询有数十条。

对此，洛阳市医保局曾回复：洛医保﹝2023﹞63号文件(自2024年1月1日起执行)明确，将以在职职工身份参加职工基本医疗保险的无雇工的个体工商户、非全日制从业人员以及其他灵活就业人员纳入住院生育医疗待遇保障范围，个人不缴纳生育保险费，不享受一次性生育补助金、计划生育手术医疗待遇和生育津贴待遇。也就是说，洛阳灵活就业人员目前不能享受生育津贴。

有网友对该回复存在疑问。他们表示，河南省医疗保障局等三部门去年9月印发的《关于进一步做好基本医疗保障工作的通知》中提及优化生育医疗保障待遇问题。在职工医保方面，将灵活就业人员纳入生育保险覆盖范围，以在职职工身份参加职工基本医疗保险的无雇工的个体工商户、非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可同步参加生育保险，灵活就业人员按规定缴纳生育保险费的，享受包括生育津贴的相应生育保险待遇。

“省里政策说，灵活就业人员按规定缴纳生育保险费的，享受包括生育津贴的相应生育保险待遇。”郭女士说。

对此，洛阳市医保局待遇保障科工作人员进一步解释，医保政策为属地管理，各地政策不统一。“省里的指导性意见确定了职工医保的发展和改革方向，各市结合实际情况推动和落实改革项目。”该工作人员说，目前洛阳市已按照省医疗保障局部署将灵活就业人员纳入生育保险保障范围，采取的惠民政策是灵活就业人员不交费就可享受生育医疗待遇保障。

该负责人表示，洛阳市医保部门将研究灵活就业人员具体缴费比例和缴费政策，在进行广泛征求社会意见、调研和论证后，再逐步推行灵活就业人员缴费后享受生育津贴待遇。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 文/图）