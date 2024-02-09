安全宣传进基层 应急科普入人心

2月28日，市教育系统校园消防安全应急疏散演练观摩活动在洛阳市第二外国语学校举行，“开学第一课”为广大师生带来了一场“干货”满满的安全宣传活动。

2月28日，市教育系统校园消防安全应急疏散演练观摩活动在洛阳市第二外国语学校举行，“开学第一课”为广大师生带来了一场“干货”满满的安全宣传活动。

市安委办近日下发通知，要求各地各部门结合安全生产“六査一打五整治”专项行动，集中开展应急安全宣传工作，普及安全知识、培育安全文化、提升应急素质，扎实推进安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，积极营造全社会关注应急、全民参与安全的良好氛围。

安全宣传活动要聚焦矿山、危化、交通运输、文旅、建筑施工、消防、燃气、教育、民政等关系群众生产生活的重点行业领域，重点做好安全生产、防灾减灾救灾和应急救援等工作举措的宣传教育。各企事业单位、人员聚集场所要完善应急预案，排查风险隐患，同步开展安全生产警示教育“三个一”活动，即集中讲授一节全体干部职工参与的安全教育课、组织一次应急逃生避险演练、开展一场复工复产安全知识大培训，切实提升员工安全技能和应急逃生避险能力。要通过发布典型案例、曝光违法违规行为、开辟举报奖励渠道等形式，调动人民群众参与公共安全治理的积极性、主动性。

自即日起，市安委办将围绕宣传部署、警示教育、应急演练等开展督导检查，并将对发现的问题进行现场交办、督促整改，打通安全宣传教育“最后一公里”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟）