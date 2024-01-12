河洛地理：寻迹洛阳十三朝 隋

洛阳是北宋西京，这里“河山控带，形胜甲于天下”，是古人理想的建都之所。在北宋之前，已有夏、商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐(含武周)、后梁、后唐、后晋等13个王朝在此建都，洛阳的建都史长达1500年。

丝路与运河在洛阳交会 绘制李银刚

“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”900多年前，北宋史学家司马光这样为洛阳“代言”。

洛阳是北宋西京，这里“河山控带，形胜甲于天下”，是古人理想的建都之所。在北宋之前，已有夏、商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐(含武周)、后梁、后唐、后晋等13个王朝在此建都，洛阳的建都史长达1500年。

“昔三代之居，皆在河洛之间。”2000多年前，西汉史学家司马迁在《史记·封禅书》中如是说。今天，在洛阳腹地的伊洛平原上，沿洛河一线分布着五大都城遗址，分别为夏都二里头、偃师商城、东周王城、汉魏洛阳城和隋唐洛阳城，称为“五都荟洛”。

隋唐洛阳城是隋、唐(含武周)、后梁、后唐、后晋的都城。