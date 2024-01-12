洛阳古墓博物馆讲解员张笑飞：努力为博物馆“发光”

“张老师，孩子今天开学，用您教的叉手礼跟老师、同学打招呼，受到夸奖后骄傲得不得了！”25日，洛阳古墓博物馆讲解员张笑飞收到一条来自浙江游客的信息，眉眼间笑容洋溢。

张笑飞（右）为游客讲解

“张老师，孩子今天开学，用您教的叉手礼跟老师、同学打招呼，受到夸奖后骄傲得不得了！”25日，洛阳古墓博物馆讲解员张笑飞收到一条来自浙江游客的信息，眉眼间笑容洋溢。

这个春节假期，洛阳“文博热”持续升温。为满足大家的参观需求，洛阳多家博物馆延迟闭馆，张笑飞所在的洛阳古墓博物馆也将闭馆时间从平时的下午5点延长至晚上8点。同时，该博物馆结合甲辰龙年主题，推出“古墓寻龙记”沉浸式体验项目，包括张笑飞在内的全馆8名讲解员“连轴转”，带领来自天南地北的游客开启不一样的博物馆之旅。

做足功课，奉献精品文化大餐

“假期里，‘古墓寻龙记’共推出34场，接待游客390人次，其中九成以上都是外地游客。”张笑飞介绍，因为太受欢迎，原本计划每天2场的活动，从正月初二开始增加至每天3场。从正月初三至正月初七，张笑飞几乎每天都要讲一场“古墓寻龙记”，面对游客的热情，一场计划2小时的活动，她常常要“拖堂”至近3个小时。

在张笑飞和同事们眼中，再多的辛苦，在面对热情的游客时都不值一提：“他们不远千里赶来，我们应当全力以赴。”张笑飞说，在他们接待的游客中，年龄最大的老人已有90岁，年龄最小的孩子才刚刚4岁。“我们的目的就是让各个年龄段的游客，都能够听得懂、玩得好，从而更加了解洛阳，也更加热爱传统文化。”让她感动的是，不少孩子在家长带领下会提前做好功课，这让她精心准备的互动问答充满了积极、欢乐的气氛，“有种双向奔赴的幸福，感觉自己的努力没有白费”。

为给游客带来更好的体验，张笑飞和同事们为“古墓寻龙记”准备了两个多月的时间，最终形成的讲解内容将近5万字。结合自己的个人特色、讲解风格，她们每个人后期又对讲解内容不断进行通俗化、趣味化的完善，最终才为大家奉献上这道精品文化大餐。

以饱满的状态，为游客提供服务

在讲解中，张笑飞结合文物，延伸出与洛阳有关的历史文化知识。其中，游客最感兴趣的要数学习叉手礼。“叉手礼是我国古代日常生活中打招呼的礼仪，始于西晋，在唐宋时期尤为流行。大家请跟着我一起做，把双手在胸前交叉……”张笑飞一边讲解一边为游客纠正姿势，直到大家全部掌握动作要领。随后，展厅内会出现非常有仪式感的一幕，大家纷纷施以叉手礼，再加上部分游客特意换上的汉服妆造，仿佛让人回到了千年前的盛唐神都。

“洛阳真的太好了，不虚此行！”“讲解仔细，服务贴心”“实践性强”……这些留言是游客给“古墓寻龙记”的评价，更是他们对博物馆创新讲解服务的肯定。每次讲解结束，游客总是不舍得离场。张笑飞记得，有名来自湖南的小朋友问妈妈：“下次这里再有类似的活动，还可以来吗？”

除了“古墓寻龙记”，张笑飞和同事们还承担着日常的讲解工作。因为洛阳古墓博物馆距离市中心较远，春节假期，她每天下班回到家已是晚上10点。第二天，她还要赶在8点前到达博物馆。“春节假期，不少人早早就在博物馆门口排队等候入场，为缓解客流压力，原本早上9点开门的博物馆提前至早上8点半开门迎客。”张笑飞说，为此，她和同事们要比平时更早赶到博物馆，换好工装、戴好耳机，以饱满的状态为游客提供服务。

整个春节假期，张笑飞都是在博物馆度过的。尽管比平时忙碌得多，但能让来自全国各地的游客感受到洛阳历史文化的魅力，她觉得成就感十足。在张笑飞看来，“博物馆热”持续升温，也为讲解员提出了更高的要求：“我们都在努力为博物馆‘发光’，让游客在参观过程中体会到来自古都的温度。”（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 段跃辉 文/图）