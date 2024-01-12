确保开学平安！洛阳各学校、校外供餐单位将开展“全面体检”

今日记者从洛阳市市场监管局了解到，该局联合洛阳市教育局发布相关提醒，要求全市各学校、各校外供餐单位开展“全面体检”，排查校园食品安全风险隐患，切实保障春季学期校园食品安全。

今日记者从洛阳市市场监管局了解到，该局联合洛阳市教育局发布相关提醒，要求全市各学校、各校外供餐单位开展“全面体检”，排查校园食品安全风险隐患，切实保障春季学期校园食品安全。

哪些方面是“全面体检”的重点区域？一起来看——

严格落实从业人员健康监测制度

要对返岗餐饮从业人员健康状况进行全面检查，发现患有腹泻、呕吐、腹痛、发热、咳嗽、咽痛等不适症状或皮肤有伤口或者感染从业人员，应立即暂停其工作，并及时就医，病愈后方可重新上岗。同时做好因病缺勤、病因追踪、病愈返岗复工的登记报告。

全面清理库存食品原料

全面检查库房和加工场所内的食品、食品添加剂和食品相关产品，及时清理处置过期、变质等不合格物品并做好登记，防止库存时间久、过期变质的食品原料进入加工环节，尤其是米、面、油等大宗食材以及干蘑菇、木耳、花生等易受潮霉变的食材。

冰箱冰柜不是“保险箱”，在冷藏甚至冷冻状态下，仍有许多致病性微生物可以存活繁殖，要对冰箱、冷柜及冷库内的食物进行一次大扫除，变质食品禁止使用，已经打开包装放置时间较长的食品建议丢弃，同时对设备设施内部进行全面清洗。

彻底清扫食堂环境卫生

要对加工场所、就餐场所、设施设备、餐用具、饮水机等进行全面清洁消毒。

严格按照《餐饮服务食品安全操作规范》的要求开展餐用具清洗、消毒工作，使用的洗涤剂要符合规范要求，清洗后的餐用具必须使用清水漂洗干净，漂洗池内清水要经常更换，确保清洗后的餐用具无阴离子合成洗涤剂残留；使用热风循环消毒柜、洗碗机等消毒设备时，要注意餐用具摆放不能过于紧密，以保证餐具内部的消毒效果；菜刀、砧板、锅、盆等长期没有使用的工具应用沸水或蒸汽高温蒸煮30分钟以上进行消毒。

售饭台、餐桌椅、水龙头、门把手等高频接触物表面，要定期消毒；拖布和抹布等卫生用具应专区专用、专物专用，避免交叉污染；及时清理餐桌和地面废弃物并清洁餐桌，餐厨垃圾应定点存放，及时清运，并对存放场所进行清洁消毒。

要保持学校食堂内空气流通，经常开窗通风。建议每天对食堂通风换气不少于3次，每次不少于30分钟。

开展虫鼠害专项治理

对食堂环境和虫鼠害开展专项治理，重点对防虫防鼠防蝇设施进行检查，定期维护更新；加强食堂通风道、排烟道、下水道等区域防鼠设施的设置和维护，加大下水道、排污管内残留食品的清洁力度和清理频次；对“三防”设施设备不完善和老化问题进行彻底整改，坚决遏制因硬件基础薄弱造成的鼠患等生物危害。