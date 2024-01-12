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春节洛阳文旅出圈启示之一：打破多年的“淡季魔咒”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.02.23 08:22

　　“活了24年，头一次听说小街天府卖空了”“景区预约天天爆满，第一次遇到春节旅游比牡丹文化节还要火”……今年春节假期，洛阳城被外地游客挤满，街头外地车牌号比“豫C”还多。冬季本是传统旅游淡季，洛阳文旅却火得远超预期，引发关注。

　　众所周知，洛阳文旅有淡旺季。曾几何时，牡丹文化节一来，花如海、车如龙、人如潮，道路拥堵且住宿、游乐项目等价格大涨；牡丹文化节一过，热度骤降街头冷清，很多项目常会因游客数量不足而关停。淡旺季现象，既影响游客出游的感受和品质，也让旅游业乃至整个城市为旺季太短、淡季太久而神伤不已。究其原因，守着千年文化宝藏，常年端上桌的却是牡丹“一盘菜”，难免陷入“一年吃一季，一季吃一年”的怪圈，这样的“淡季魔咒”已困扰洛阳多年。

　　或许旅游市场有淡季，但创意没有淡季，流量更没有淡季。历史文化资源具有经久的魅力，受季节性影响本就不大，在互联网时代，它更是天生的引流利器。文化资源是洛阳最大的优势，发挥优势、创新创意、解锁引流方式，完全可全年文旅无淡季。

　　近两年，洛阳走上新文旅发展之路，以颠覆性创意助推文化出圈，以沉浸式体验升级产品和场景，以年轻化消费吸引年轻一族，以移动端传播狂吸网络流量，从一夜爆红的《唐宫夜宴》，到“一鱼多吃”的《风起洛阳》，从让玩家“激动得跳起来”的剧本杀，到火遍全国的洛阳汉服，从高热度的洛邑古城到爆火的应天门，一个个文旅IP的创新推出，让洛阳握住了“流量密码”，文旅持续出圈，游客源源不断。洛阳文旅打破了淡旺季经营“坐过山车”的困局！正因如此，今年春节假期首日各景点门票订单同比增长35倍，全市酒店预订量同比增长近3倍，上榜全国十大热门目的地，洛阳文旅再次爆发并不特别令人意外。

　　当然，今年春节旅游高峰期同样暴露出一些问题，比如，各景点冷热不均，高水平的消费场景、消费产品仍偏少；还有智慧服务跟不上、交通组织有待优化等。可见，打破多年的“淡季魔咒”，还需要各部门积极作为，继续创新升级服务，也需要文旅企业主动求变，打造更多一年四季的看点、玩点，让游客无论什么季节来都能尽兴。要记得：一枝独秀不是春，百花齐放春满园。(洛谭)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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