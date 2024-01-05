洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛平：城市有温度，“网红”更“长红”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.02.21 08:16

　　“比起美景和美食，洛阳人更让人感动！”日前，银川网友“请叫我大老师”来洛阳过年后，情真意切地写下了近5000字的《给洛阳的一封信》，回顾其春节洛阳之旅的所见所闻，特别是洛阳满满的人情味，令他念念不忘、倍感温暖，相关视频冲上抖音热榜洛阳榜。

　　人间烟火气，最抚凡人心。这位网友两次来洛阳，如果说第一次来洛让他依依不舍的，是洛阳的松驰感和历史文化底蕴，那么第二次真正让他感到宝贵的，是古都浓浓的人情味。从这封信中不难发现，这“人情味”，是羊肉汤“加汤管够”的实在，是提前告知到哪里加油优惠的友善，是摄影爱好者免费跟拍“你要付钱我就不去了”的真诚……洛阳人点点滴滴的热情友善之举，让他不由得感叹“洛阳是一座有人情味的城市”，也让许多像他一样的游客，在陌生的城市找到了家的感觉。

　　“洛阳这座城市，值得我们双向奔赴！”“种草”洛阳的背后，是对一座城市真诚待客的由衷褒扬。

　　旅游，是一场观光之旅，更是一场心灵的约定。在这个瞬息万变的世界，大家虽然习惯了忙碌，但内心始终向往着简单淳朴的热情与真诚。当有一个地方可以带给你久违的温暖时，旅游已不仅仅是观光。一座有人情味的城市，充满了无法言喻的温暖，赢得的是游客口碑，带来的是“自来粉”，这是城市持续吸引游客最大的魅力。

　　“上半年有淄有味，下半年滨至如归。”业内人士这样形容2023年的淄博和哈尔滨。“进淄赶烤”大潮背后，有“悄悄努力然后惊艳所有人”的谋划，有举城迎宾中的人情味，还有隔离大学生“勿相忘”故事中的义气；哈尔滨冰雪文旅爆火背后，是对游客“风里雪里，老铁们等你”的浪漫告白，是为游客送去暖心姜糖水、为南方朋友制定攻略等全民花式宠客。这两个城市的出圈，体现了如今旅游目的地建设的一个内在逻辑，那就是为广大游客提供有人情味的真诚服务。

　　自古套路留不住，唯有真情得人心。每座城市都不可能“十全十美”，特别是在流量的聚光灯下，不仅相关部门的政策和举措会时刻引发关注，而且商家和市民的一举一动、一言一行同样会影响游客的观感和体验，成为城市文旅上分的“流量密码”。今年春节期间，洛阳上下推出一系列花式“宠客”举措，从内部停车场和路边车位免费停，到轻微违停不处罚，从有的景区对属龙游客免费，到博物馆开启“夜游模式”，从市民“免费接送游客”，到“一周不出门把城市让给外地游客”，当这些“好玩好心”成为网络主流，洛阳文旅数据自然可观——这个春节假期，全市接待游客1113.53万人次，旅游总收入82.93亿元，游客接待量和旅游总收入远超2019年，达到历史峰值。

　　“网红”的光环容易褪色，但当浓浓的“人情味”成为城市的底色，“网红”就不容易褪色，“网红”城市就能“长红”。这也需要政府部门在监管和服务上用力，从业者在真诚和质量上用心，普通市民在理解和参与上用情，提供更多真诚热情的服务，让城市释放更多温度和善意，游客自然会来了不想走、走了还想来。

　　没有坐等来的“泼天富贵”，只有聚共识、汇众智、集群力的“有心之城”！（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    限糖限的究竟是什么糖
    限糖限的究竟是什么糖
    限糖限的究竟是什么糖
        “我爸总说，‘有甜味的东西都含糖，少吃是为了身体好’。我想知道限糖限的究竟是什么糖?”家住涧西区的肖女...
  • ·想要控糖效果好 这种膳食纤维是优选
  • ·8岁孩子反复咳嗽 病根竟然在心里
  • ·为啥要反复查心电图
    • “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
        新安县石井镇寺坡山村是一座隐于群山中的村落，北与龙潭大峡谷紧邻，南与青要山相连，西距黛眉山景区不远，...
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳市2023年度工作总结表彰大会召开
  • 洛阳苏羊遗址入围2023年度全国十大考...
  • 洛阳市委召开专题会议 研究牡丹文化节...
  • 洛阳市发布防范应对本轮寒潮雨雪天气通知
  • 提醒！洛阳辖区所有高速站口禁止上站
  • 防寒潮！洛阳351万亩小麦返青 须及时...
  • 受雨雪天气影响 “天街奇幻夜”活动暂...
  • 2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会20日...
  • 洛阳迎来强寒潮和持续雨雪天气
  • 洛阳“新春第一会”发出号召——以奋...
    		•
    百姓呼声
    暂未有增加高速公路免费通行站点的计划
    丽景门外城墙上为何设置酒店招牌（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    光影瞬间 王城灯展

    梅花开放报春来

    九洲池龙年看龙

    牡丹彩灯亮相牡丹阁
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605