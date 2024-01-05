洛平：城市有温度，“网红”更“长红”

“比起美景和美食，洛阳人更让人感动！”日前，银川网友“请叫我大老师”来洛阳过年后，情真意切地写下了近5000字的《给洛阳的一封信》，回顾其春节洛阳之旅的所见所闻，特别是洛阳满满的人情味，令他念念不忘、倍感温暖，相关视频冲上抖音热榜洛阳榜。

“比起美景和美食，洛阳人更让人感动！”日前，银川网友“请叫我大老师”来洛阳过年后，情真意切地写下了近5000字的《给洛阳的一封信》，回顾其春节洛阳之旅的所见所闻，特别是洛阳满满的人情味，令他念念不忘、倍感温暖，相关视频冲上抖音热榜洛阳榜。

人间烟火气，最抚凡人心。这位网友两次来洛阳，如果说第一次来洛让他依依不舍的，是洛阳的松驰感和历史文化底蕴，那么第二次真正让他感到宝贵的，是古都浓浓的人情味。从这封信中不难发现，这“人情味”，是羊肉汤“加汤管够”的实在，是提前告知到哪里加油优惠的友善，是摄影爱好者免费跟拍“你要付钱我就不去了”的真诚……洛阳人点点滴滴的热情友善之举，让他不由得感叹“洛阳是一座有人情味的城市”，也让许多像他一样的游客，在陌生的城市找到了家的感觉。

“洛阳这座城市，值得我们双向奔赴！”“种草”洛阳的背后，是对一座城市真诚待客的由衷褒扬。

旅游，是一场观光之旅，更是一场心灵的约定。在这个瞬息万变的世界，大家虽然习惯了忙碌，但内心始终向往着简单淳朴的热情与真诚。当有一个地方可以带给你久违的温暖时，旅游已不仅仅是观光。一座有人情味的城市，充满了无法言喻的温暖，赢得的是游客口碑，带来的是“自来粉”，这是城市持续吸引游客最大的魅力。

“上半年有淄有味，下半年滨至如归。”业内人士这样形容2023年的淄博和哈尔滨。“进淄赶烤”大潮背后，有“悄悄努力然后惊艳所有人”的谋划，有举城迎宾中的人情味，还有隔离大学生“勿相忘”故事中的义气；哈尔滨冰雪文旅爆火背后，是对游客“风里雪里，老铁们等你”的浪漫告白，是为游客送去暖心姜糖水、为南方朋友制定攻略等全民花式宠客。这两个城市的出圈，体现了如今旅游目的地建设的一个内在逻辑，那就是为广大游客提供有人情味的真诚服务。

自古套路留不住，唯有真情得人心。每座城市都不可能“十全十美”，特别是在流量的聚光灯下，不仅相关部门的政策和举措会时刻引发关注，而且商家和市民的一举一动、一言一行同样会影响游客的观感和体验，成为城市文旅上分的“流量密码”。今年春节期间，洛阳上下推出一系列花式“宠客”举措，从内部停车场和路边车位免费停，到轻微违停不处罚，从有的景区对属龙游客免费，到博物馆开启“夜游模式”，从市民“免费接送游客”，到“一周不出门把城市让给外地游客”，当这些“好玩好心”成为网络主流，洛阳文旅数据自然可观——这个春节假期，全市接待游客1113.53万人次，旅游总收入82.93亿元，游客接待量和旅游总收入远超2019年，达到历史峰值。

“网红”的光环容易褪色，但当浓浓的“人情味”成为城市的底色，“网红”就不容易褪色，“网红”城市就能“长红”。这也需要政府部门在监管和服务上用力，从业者在真诚和质量上用心，普通市民在理解和参与上用情，提供更多真诚热情的服务，让城市释放更多温度和善意，游客自然会来了不想走、走了还想来。

没有坐等来的“泼天富贵”，只有聚共识、汇众智、集群力的“有心之城”！（洛平）