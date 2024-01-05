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抖音发布《2024年春节消费数据报告》洛阳上榜十大热门目的地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.19 20:44

　　日前，抖音发布《2024年春节消费数据报告》，在热门目的地排行榜上，洛阳上榜全国十大热门目的地。

　　该报告显示，今年春节假期，餐饮、旅游住宿、休闲娱乐等线上线下消费活力持续释放，迎来龙年消费市场“开门红”。其中，抖音上旅游住宿相关订单同比增长130%，西安、郑州、重庆、成都、苏州、洛阳、南京、北京、上海、杭州上榜全国十大热门目的地。

　　洛阳市文广旅局相关负责人介绍，今年春节假期前，洛阳文旅坚持创意引领，利用短视频、直播等新媒体平台，把内容创意与网上传播结合起来，推出了一大批具有创意和影响力的宣传内容和形式，从不同侧面展示了洛阳丰厚的文旅家底，形成了良好的“出圈”效应。

　　春节假期，洛阳围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，以“穿越盛唐洛阳年”为主题，推出“梦回神都、多彩洛阳、神都灯宴、冰雪狂欢、户外休闲”等6大系列29项活动，通过演艺演出、营造氛围等，打造了一批文旅消费新场景、新业态，全市共接待游客1113.53万人次，旅游总收入82.93亿元，游客接待量和旅游收入均创新高。

　　同时，洛阳聚焦外地游客推出一系列“宠客”举措，为游客提供吃、住、行、游、购、娱等服务。为最大限度满足游客的参观需求，洛阳博物馆、隋唐大运河文化博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆、洛阳民俗博物馆等纷纷延长开放时间，多家博物馆还增加免费志愿讲解服务的场次，以贴心服务帮助大家“读懂历史”。洛阳市文旅部门组织酒店、旅行社等增加汉服租借、接送游客等服务，保证游客舒心畅玩。

　　春节假期，老君山、隋唐洛阳城国家遗址公园等景区推出对属龙的游客、名字中带“龙”字的游客免门票政策，全市各县区也推出形式多样的文旅惠民政策，吸引了不少游客前来游玩。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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