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客流量、营业额大幅提升！洛阳特色商业街区红火出圈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.19 19:04

　　一店一味、一步一景……春节期间，洛阳市老城区历史文化街区人潮涌动，市民、游客品味历史文化、市井烟火的同时，更能感受“潮经济”。

　　在西大街，随处可见“城市漫步”的年轻人，衣着时尚的他们与古香古色街区相映成趣。“整条街既传统又时尚，很多新潮设计都贴近年轻人的审美和消费。”打卡西大街的“00后”游客赵一博说。

　　“满满的儿时记忆，找到久违的年味了。”在西大街一处年俗活动现场，年画拓印、舞狮、糖画、面塑、泥塑、木偶等展台一字排开，民间艺人们的“绝活”吸引众多居民围观，来自北京的游客陈曦感慨地说，赶年集、品民俗、看非遗，她感受着古街散发出的浓浓年味。

　　数据显示，农历初一至初八，老城区历史文化街区客流量超过200余万人次，同比增长400%以上，营业额超5000万元。寻忆年味、创新场景……春节期间，街区迎来商业活力和消费张力。

　　除了复刻“老洛阳”记忆，“潮”“新”“酷”成为洛阳特色商业街区的新亮点。

　　走进广州市场步行街，外形时尚的国潮店铺吸引不少游客驻足留念。夜幕降临、霓虹亮起，步行街逐渐热闹起来，各种吆喝声、音乐声不绝于耳，升腾的“烟火气”散发出这座城市的活力。

　　“商户日营业额同比上升约60%，大年初一至初八，步行街客流量近40万人次，16岁至35岁消费者占比80%，成为街区消费主力军……”翻开最近的人气“报表”，广州市场步行街运营经理牛程的言语中难掩兴奋，“春节假期期间，步行街营业额超1600万元，同比增长40%，很多店铺在就餐高峰期一桌难求。”

　　近年，洛阳倾力打造了一批特色商业街区，通过新场景、新业态、新玩法，带动消费回补升级。截至目前，洛阳建成特色商业街区65条，其中省级示范步行街2条、省级步行街改造提升试点1条、市级“青年友好街区”6条。

　　“洛阳获得河南省特色商业街区建设首批专项资金1500万元，将为街区建设再添动力。”洛阳市商务局相关负责人表示，下一步，洛阳将高品质建设西工小街、上海市场、铜驼暮雨、定鼎门南广场等特色商业街区，差异化打造洛邑古城等特色文旅消费集群，助力洛阳国际消费中心城市建设。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 梁小雨 石智卫 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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