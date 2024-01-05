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洛阳城管部门多措并举做好文旅服务保障工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.18 08:57
为游客提供引导服务

　　今年春节假期，我市城管部门多措并举做好文旅服务保障工作，营造了整洁舒心、安全有序的假日环境。

　　一出高铁龙门站，就能看到绽放的洛阳牡丹；走上城市街头，入眼即是华灯璀璨……我市城管部门以“红红火火迎新春 干干净净过大年”市容环境治理提升行动为抓手，集中开展“停车治理提效、环境卫生提档、城市形象提标”行动。行动期间，城管部门共出动各类机械设备500余台次，用“机械洗扫+人工冲洒”作业模式开展道路深度清扫保洁，推动全市24小时开放公厕增加至56座，完成龙门大道、开元大道、中州路等31条主要道路亮化60余公里，悬挂灯带灯串90余万米、亮化灯具10万余盏。

　　春节期间，我市城管部门优化机动车停车惠民便民举措，推出外地车辆在洛阳主城区轻微违停不处罚、主城区政府特许经营范围内的26801个路内停车位免费停等惠民便民举措。同时，城管部门还协调景区周边80家机关企事业单位4395个内部停车位免费对外开放，对城市区28个主要景区周边124个停车场进行三级分包。

　　暖心服务，增强出游幸福感。春节假期，洛阳城管部门以“假日我在岗、守护不打烊”为宗旨，坚守在多个景区开展引导、疏散、秩序维护、提供帮助等志愿服务，持续擦亮“有困难，找城管”服务品牌。城管队员先后帮助解决如游客突发疾病、孩童走失、手机遗落、车辆故障等事件56件，清理共享单车2000余台次，引导车辆规范停放6700多台次。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 廉颖颖 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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