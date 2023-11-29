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洛阳假日经济活力旺！ 83家商贸样本企业实现销售额7.62亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.17 20:01

　　洛报融媒记者17日从洛阳市商务局了解到，春节假期，洛阳消费市场红红火火。监测数据显示，洛阳83家商贸样本企业，春节假期累计实现销售额7.62亿元，同比增长6.4%。

　　促消费活动精彩纷呈，商贸零售购销活跃

　　近日，洛阳市洛龙区泉舜购物广场举行的新春民俗艺术节活动，吸引了不少顾客围观。商场人气高涨，服装店、眼镜店、数码产品店、珠宝首饰店等纷纷推出促销活动，各门店聚集了不少顾客。

　　数据显示，洛阳市重点监测的60家零售企业实现销售7.54亿元，同比增长6.37%。

　　新场景、新业态、新模式成为消费市场新增长点。春节假期，洛阳开展了“穿越盛唐洛阳年”2024迎春消费季活动，推出“公主餐”“武皇盛宴”等沉浸式餐饮消费活动25项，商贸企业营业时间适当延长。其中，西工小街“国货大拜年”推广国货、非遗、美食；伊滨区开展第三届钢制家具博览会，持续促进外贸优品转内销；洛龙区依托环开元湖商圈开展“嗨购洛龙·宠粉不停”促消费活动；栾川县发挥旅游资源优势开展“龙行龘龘在栾川·老君山下过大年”、栾川新春“双节”旅游优惠活动等活动，打造趣味性、互动性、科技性的消费新场景，为消费者假日休闲购物提供更多好去处。

　　文旅休闲持续火爆，特色餐饮成为消费热点

　　洛报融媒记者走访了解到，春节期间，洛阳一些特色餐饮店“一桌难求”。据一家主营洛阳水席餐馆的负责人介绍，春节期间有不少来自南方的游客，多家门店直到元宵节都会很火爆。

　　“我们是专程来尝尝牡丹燕菜的。”来自上海的游客黄璐说，她早就听闻牡丹燕菜的大名，“菜中生出牡丹花，不仅名字浪漫，吃起来更是别有一番滋味”。

　　不仅要吃美味，更要吃特色。春节假期，为让游客品尝洛阳特色餐饮，洛阳市多家汤馆正常营业，满足消费者多样化消费需求。

　　数据显示，春节期间，重点监测的20家餐饮企业共实现销售0.08亿元，同比增长52.1%。

　　此外，各大餐饮企业开展大众化、个性化服务，推出网络订餐、优惠套餐、团购等方式；为营造沉浸式新消费体验，还开展汉服迎宾、武皇盛宴、武皇赐宴等沉浸式消费体验活动。

　　消费需求全面释放，休闲娱乐商品俏销

　　春节期间，洛阳消费需求全面释放，传统消费提质升级，汽车、石油及制品等大宗商品销售旺盛，金银珠宝、体育娱乐、智能电子产品等受青睐。

　　休闲娱乐市场释放消费新活力。数据显示，重点监测的20大类商品中，体育娱乐产品销售火爆，同比增长25.3%，为同比增幅最高产品。

　　补贴活动拉动消费。“恭迎圣驾”汽车嘉年华、迎春家电消费补贴、加油优惠等消费活动开展，拉动相关商品销售增长。其中，汽车类增长10%，石油及制品类增长9.2%。

　　金银珠宝市场迎来消费热潮。洛报融媒记者在中州万达、大卫天地等商业综合体看到，黄金产品销售门店人头攒动，消费者购买热情高涨。数据显示，春节期间，金银珠宝类消费同比增长7.5%。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 李倩 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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