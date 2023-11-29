洛阳消防开展安全检查 督促整改隐患6000多处

17日，记者从洛阳市消防救援支队获悉，春节期间，该支队派出防火检查组168个、防火监督员347人，检查全市单位共计3849家，督促整改火灾隐患6877处，临时查封2处，组织拆除影响疏散逃生障碍物2处，确保了全市消防安全形势总体平稳。

17日，记者从洛阳市消防救援支队获悉，春节期间，该支队派出防火检查组168个、防火监督员347人，检查全市单位共计3849家，督促整改火灾隐患6877处，临时查封2处，组织拆除影响疏散逃生障碍物2处，确保了全市消防安全形势总体平稳。

洛阳市消防救援支队还组织多功能消防宣传车深入社区开展消防宣传活动，播放近期火灾案例、火灾逃生知识等内容，并围绕电动车违规充电、疏散通道及安全出口违规占用堵塞等重点领域，提醒广大居民及时消除安全隐患，出门前记得“三清三关”。

消防宣传人员还向居民发放消防安全知识手册，详细讲解消防安全注意事项，有效提高了大家的消防安全意识。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩 文/图）