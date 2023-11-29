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新春新样丨被洛阳城大街小巷的汉服种草了！春节氛围感穿搭一键get
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 央视新闻客户端 2024.02.17 13:40

　　今年春节，饱含古典文化气息的“国潮”“汉风”扮靓着人们的生活，也让传统中国年更有年味儿和仪式感。传统文化和现代元素的碰撞，让人们在国风古韵中体味别样年味。

　　春节前六天，860多万人次的游客涌入洛阳，穿汉服、逛古城、赏花灯、品唐茶，过一个沉浸式的文化年。

　　游客告诉记者，这次过年，她专门带着妈妈来体验穿汉服的古代之旅，这在以前可不敢想。

　　在隋唐洛阳城天街，记者遇到了在现场忙碌的工作人员张娴，今年春节的火爆，让她们忙并快乐着。

　　隋唐洛阳城工作人员 张娴：第一次在天街举办春节活动，没想到能够有这么多的人，我们都开玩笑说，天街上一次有这么多人还是在唐朝的时候，现在我们已经全员在服务游客了。

　　张娴告诉记者，这条140米宽的天街，是隋唐时期洛阳城的中轴线，别看如今热闹非凡，几年前还是一片破旧的小工厂。

　　隋唐洛阳城工作人员 张娴：以前外地游客到洛阳过年，就是到龙门石窟、白马寺这几个传统的名胜古迹打个卡，城区基本没人来。但现在不一样，像应天门、九洲池这些文化遗址，好几十个景点都特别火，让游客沉浸式地感受到洛阳的历史。这也就是我们不断去保护活化这些遗址的初衷，让更多的人，特别是更多的年轻人去关注到我们一直很安静的历史文化，让它重新热起来。

　　和洛阳一样，龙年春节很多地方都在传统文化中做起了文章，越来越多的老百姓选择在国风古韵中，沉浸式体验别样年味。

　　年轻人身披龙凤图腾的汉服，在繁华的街区穿行。唐朝的舞龙嘘花在广场上跃动，宋词的篇章与霓虹灯光共舞，古老的文化在现代生活中焕发新意。这个春节，打卡传统文化的分享讨论，在社交平台上掀起热潮。短视频平台上，非遗、国风古韵相关话题视频播放量达18亿次。生活分享平台上，每一秒就有1个人在搜索“非遗”，每分钟就有3篇非遗相关内容产生。

　　文化自信不仅体现在人们的生活态度上，更显现在新的消费习惯中。这个春节新中式服装在电商平台走红，节前一个月销量比去年同期增长超过4倍。小小的女士发簪的销量，与去年同期相比，增长了13倍。

　　中国文化也感染着世界各地的人们。这个春节，海外电商平台上“中国龙”元素的窗花、灯笼等商品热销到海外100多个国家，美国、英国、法国也流行起了发红包，“中国龙”元素相关玩具的全球销量环比上涨50倍。春节，这个中国最重要的传统节日，已经超越了地域的界限，成为全球多元文化交流的亮点。

　　总监制丨申勇 闫帅南 张勤

　　监制丨王琰 唐怡 李浙

　　制片人丨岳群 李斌 刘颖 郭茜 赵曙光

　　记者丨李厦 孙茜 郭圣啸 郭婷 孙鹏飞 河南台 洛阳台

　　新媒体丨杨晓波 张昊

　　制作丨张志 吕泽泓 司小萌 官真 吴菲菲 宋静雯 赵旭东 雷洪 王文蕾
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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