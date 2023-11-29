隋唐城遗址植物园初八起“上新”烟花瀑布

白天逛庙会，晚上赏花灯。今年春节期间，洛阳隋唐城遗址植物园年味浓，人气旺。 白天逛庙会，晚上赏花灯。今年春节期间，洛阳隋唐城遗址植物园年味浓，人气旺。 2月16日，记者从隋唐城遗址植物园获悉，园区宠粉将送加场福利： 淳和广场打铁花舞火龙表演现场，从大年初八开始，增加烟花瀑布表演。 水上打铁花加场，还是18:30，每天一场，一直持续到正月十六。 大年初七到初九连续三天，水上飞人15:00加一场，高空钢丝秀14:30加一场。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 孙拯 文/图）