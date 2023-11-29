“篮球闹新春”主赛场开赛

16日，2024年洛阳市全民健身大拜年——“篮球闹新春”主赛场活动在洛阳文博体育公园篮球场开赛。 16日，2024年洛阳市全民健身大拜年——“篮球闹新春”主赛场活动在洛阳文博体育公园篮球场开赛。 本次活动由洛阳市体育局、洛阳市体育总会主办，洛阳市篮球协会承办。作为2024贺新春体育大拜年活动的重要内容之一，此次篮球赛主题为“篮球比赛闹新春 红红火火过大年”。旨在引导群众参与体育活动，在春节期间营造欢乐祥和的全民健身氛围，倡导绿色低碳的生活理念。 本次系列篮球赛由洛阳市篮协统一组织，各县区协调实施。主办方在洛阳主城区和相关县区设置了1个主赛场和8个分赛场。其中，16日开赛的主赛场活动有10支代表队的150余名选手参赛。分赛区赛事活动也陆续开赛，最晚将持续至2月25日。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 肖志伟）