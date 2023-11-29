春节全国驾车出游十大热门景区发布 洛阳两家景区上榜

15日，央视《朝闻天下》“数据看出游”栏目，发布春节全国驾车出游十大热门景区，洛阳老君山和龙门石窟景区上榜。
15日，央视《朝闻天下》“数据看出游”栏目，发布春节全国驾车出游十大热门景区，洛阳老君山和龙门石窟景区上榜。
15日，央视《朝闻天下》“数据看出游”栏目，发布春节全国驾车出游十大热门景区，洛阳老君山和龙门石窟景区上榜。
今年春节假期，洛阳文旅市场持续火热，各景区客流量不断攀升。春节假期，老君山景区对全国属龙、姓名中含“龙”字的游客执行免门票优惠政策，并推出丰富的春节文旅活动，吸引众多游客前来打卡。龙门石窟景区开展了以“龙年游龙门 祈福度新春”为主题的春节文旅活动，在奉先寺摆放以牡丹花为主的景观花，在龙门古街和大石门处设置“龙行龘龘”打卡点和灯笼福道等，让游客在丰富的游玩体验中感受欢乐祥和的节日氛围，景区游客络绎不绝。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 姜艺莎 文/图）
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