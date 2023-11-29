公主王子齐聚洛阳 在宫里过年赏万邦共襄

10日上午10点30分，在隋唐洛阳城应天门景区南广场，一场盛大的开城门迎宾礼拉开帷幕，广大游客欣赏完精彩的唐朝乐舞，进入城门，开启“宫里过年”的独特体验。

10日上午10点30分，在隋唐洛阳城应天门景区南广场，一场盛大的开城门迎宾礼拉开帷幕，广大游客欣赏完精彩的唐朝乐舞，进入城门，开启“宫里过年”的独特体验。

金甲武士、唐朝仕女、番邦使臣……在应天门二楼南平台上，隋唐洛阳城首次推出万邦共襄歌舞表演，在行进式的演绎中，让大家感受到“万国来朝”的胜景。在现场的游客中，今年17岁的王涵雨家住郑州新密，为了在这个龙年来洛阳过春节，她和父母还有姐姐一家四口一大早就从家出发，到洛阳第一件事是做了个美美的妆造，然后来到应天门。

“洛阳古风很浓，我们全家人都很喜欢。”王涵雨说，其实去年夏天一家人就来到洛阳游玩，那时她第一次做了汉服妆造，就一直念着冬天再来，再体验下不一样的感觉。

本月10日至25日，“神都迎春·宫里过年”新春主题系列活动在隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)举行。一系列有浓郁盛唐气象的节目在这里上演，重现隋唐时期春节盛况，让大家在洛阳过一个别具一格的“穿越盛唐洛阳年”。（洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 文/图）