“列车春晚”上演！洛阳铁路人给旅客送祝福

9日，记者获悉，因为乘务工作需要，在列车上过大年的洛阳铁路客运乘务职工，在洛阳开往宁波的K168次列车上举办了“列车春晚”，将春节祝福送给广大旅客，丰富多彩的节目给旅客们的旅途增添了欢乐。

9日，记者获悉，因为乘务工作需要，在列车上过大年的洛阳铁路客运乘务职工，在洛阳开往宁波的K168次列车上举办了“列车春晚”，将春节祝福送给广大旅客，丰富多彩的节目给旅客们的旅途增添了欢乐。

车厢里，鲜艳的大红灯笼高挂，春联、彩带、窗花等龙年元素伴着欢快的音乐鼓点，郑州客运段洛阳中心宁波二队洛宁四组职工和旅客积极互动：龙年快板书、“科目三”舞蹈、铁警“映山红”演唱、乘务员刘鹏书法秀送“福”、小旅客表演舞蹈，节目精彩纷呈，把喜庆的节日氛围推向了高潮。

明年就要退休的班组职工王同成表演了吉他弹唱，对他的最后一个春运格外珍惜。此次“列车春晚”他积极报名参加，表演的“丁香花吉他秀”让春运的旅途充满了难忘的印记。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚/文 通讯员 陈鹏 刘富强/图)