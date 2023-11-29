星级服务保障焰火晚会！洛阳大巴式移动公厕预备“上岗”

远看像大巴车，走近看原来是公共卫生间。8日，记者从洛阳市城管局环境卫生服务中心获悉，为全力做好相关文旅活动服务保障工作，6座移动公厕已全部准备就绪。

远看像大巴车，走近看原来是公共卫生间。8日，记者从洛阳市城管局环境卫生服务中心获悉，为全力做好相关文旅活动服务保障工作，6座移动公厕已全部准备就绪。

据悉，洛阳市2024年新春焰火晚会将于2月10日(大年初一20:00-20:30)在洛龙区定鼎门遗址公园宁人坊(从政坊以东、天街以西)举行。为有效应对活动期间游客陡增带来的如厕压力，洛阳环卫部门积极应对、提前筹划，机动调配6座移动公厕预备“上岗”。据介绍，其中有2座移动公厕为大巴式，能照明、排气，可感应冲洗，内有空调也能洗手，可谓移动式星级服务。

为方便市民游客找到距离最近的公厕，环卫部门已在天街会场周边增设了6处公厕导向牌、11处公厕分厕示意图。经协调，焰火晚会会场附近单位的内部公厕届时也将对外开放，增加厕位供给，解决群众如厕难题。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 王宪国 彭晓丹 文/图）