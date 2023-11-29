洛阳市中级人民法院工作报告（摘要）

洛阳市中级人民法院工作报告（摘要）

——2024年2月5日在洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议上

市中级人民法院院长 徐哲

2023年主要工作

2023年，全市法院在市委坚强领导，市人大有力监督，市政府、市政协及社会各界关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，聚焦建强副中心、形成增长极，实施“11236”五年发展规划，讲政治顾大局、促公正提效率、重自律强队伍，各项工作取得新进展。全市法院受理案件205242件，审执结186581件，同比分别上升19.4%、14.1%；市中院受理案件15999件，审执结14854件。

一、坚定不移严格公正司法，平安洛阳建设展现新作为

全面维护安全稳定。

全面防范化解风险。

全面弘扬“枫桥经验”。

二、坚定不移服务中心大局，护航高质量发展彰显新担当

全力优化营商环境。

全力稳经济增信心。

全力保护创新创造。

全力助推依法行政。

三、坚定不移站稳人民立场，守护民生福祉取得新成效

加强民生司法保障。

加强妇女儿童保护。

加强涉诉信访化解。

四、坚定不移抓好主责主业，推动高质效司法实现新突破

有力提升审判质效。

有力推进执行攻坚。

有力捍卫司法权威。

五、坚定不移从严管党治院，锻造过硬队伍收获新成果

以党的政治建设为统领。

以司法能力建设为基础。

以党风廉政建设为关键。

六、坚定不移接受全面监督，践行司法民主达到新高度

主动接受人大政协监督。

主动接受法律监督。

主动接受社会监督。