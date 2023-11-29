整合各方资源 为学生心理健康保驾护航——访市人大代表张艳艳

“当下，学生心理健康问题已日益成为社会、学校和家庭关注的焦点，让孩子们在掌握文化知识的同时拥有一个健康的心理，是全社会的共同责任。”市人大代表、孟津区第一实验小学党支部书记张艳艳说。
“当下，学生心理健康问题已日益成为社会、学校和家庭关注的焦点，让孩子们在掌握文化知识的同时拥有一个健康的心理，是全社会的共同责任。”市人大代表、孟津区第一实验小学党支部书记张艳艳说。
“当下，学生心理健康问题已日益成为社会、学校和家庭关注的焦点，让孩子们在掌握文化知识的同时拥有一个健康的心理，是全社会的共同责任。”市人大代表、孟津区第一实验小学党支部书记张艳艳说。
张艳艳建议，进一步整合学校、医院、社会等心理健康资源，用“校、医、社”结合模式为学生心理健康保驾护航。
在具体实践中，张艳艳认为，医院、社会心理辅导机构可以加强对患有心理疾病学生的识别和鉴定，并为他们提供专业的心理治疗，弥补学校心理健康教师的业务短板；组织专业的心理咨询师，为学校心理健康教师提供业务培训，进一步提升心理健康教师的能力和水平。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹）
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