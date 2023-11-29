洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议开幕

2月4日上午，洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议在市会议中心隆重开幕。

市十六届人大二次会议会场（洛报融媒·洛阳网记者 鲁博 张怡熙 摄）

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快建强副中心、形成增长极，不断开创现代化洛阳建设新局面

市十六届人大二次会议开幕

大会主席团常务主席主持会议 听取政府工作报告及计划报告、预算报告

2月4日上午，洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议在市会议中心隆重开幕。

大会主席团常务主席江凌、杨骁、李保国、徐新、安颖芳、雷雪芹、杨劭春、宗国明、赵莉、夏磊、李书杰主持会议并在主席台前排就座。

徐衣显、孙延文、王军、祁建峰、张玉杰、韩治群、徐超文、陈功在主席台就座。

吴中阳、何泽民、段运劳、刘典立、宋克耀、高凌芝在主席台就座。

上午9时，江凌宣布大会开幕。与会人员全体起立，会场响起雄壮的国歌声。

在热烈的掌声中，市长徐衣显作政府工作报告。报告共分三个部分：一、2023年工作回顾；二、2024年工作总体要求和主要目标；三、2024年重点工作。

徐衣显在报告中说，2023年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，锚定“两个确保”，落实“十大战略”、推进“十大建设”，在市委坚强领导下，聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚持以创新引领发展，持续抓好“三项重点工作”，着力用好“三个重要抓手”，经济发展实现了稳中有进、稳中提质、稳中蓄势、稳中向好，质量效益明显提升，创新能力不断增强，风口产业集聚成势，文旅融合“顶流”出彩，现代化洛阳建设取得了新进展新成效。

徐衣显在报告中提出，今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真落实省委十一届六次全会暨省委经济工作会议、省“两会”、市委十二届五次全会暨市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，抢抓构建新发展格局战略机遇，坚决锚定“两个确保”、持续实施“十大战略”、深入推进“十大建设”，聚焦建强副中心、形成增长极，转变思维理念，把准大局大势，坚持以创新引领发展，扭住产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，用好科技创新、改革开放、激励干部担当作为“三个重要抓手”，着力稳定经济运行，加快推动转型发展，切实增进民生福祉，有效防范化解重大风险，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，不断开创现代化洛阳建设新局面。主要预期目标是：地区生产总值增长6%，规模以上工业增加值增长7.5%，固定资产投资增长7%，社会消费品零售总额增长7%，进出口总值增长7%左右，一般公共预算收入增长3%左右，研发经费投入强度达到3.01%，新增各类市场主体10万户以上，新增规模以上工业企业200家，新备案科技型中小企业3000家，常住人口城镇化率提高0.6个百分点，城镇新增就业9万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内，居民收入增长与经济增长基本同步，居民消费价格涨幅控制在3%左右，单位生产总值能耗与“十四五”目标统筹衔接。

徐衣显在报告中说，目标催人奋进，机遇大于挑战。科技产业变革带来新机遇，国家战略叠加赋予新动能，政策积极稳健释放新红利，综合优势积蓄筑牢新支撑。我们完全有基础、有条件、有信心实现全年目标，不断开创洛阳中国式现代化建设新局面。

徐衣显说，围绕今年发展目标，重点抓好十个方面工作：一是拼经济抢机遇稳中求进，项目为王扩大有效投资，提质升级激发消费潜能，精准施策服务市场主体，提升高质量发展水平。二是高站位落实“第一战略”，构建“两基地、三载体”创新大格局，加快创新主体倍增壮大，打造区域重要的人才中心，强化产教融合科教融汇，加速实现动能之变、结构之变、质量之变。三是前瞻性构建现代化产业体系，发展壮大先进制造，提质升级新服务，大力发展数字经济，高效配置先进优质生产要素，大力发展新质生产力。四是全方位推进绿色低碳转型，稳步推进“低碳洛阳”建设，深入推进污染防治攻坚，加大生态保护修复力度，积极构建绿色能源体系，加快建设美丽洛阳。五是高水平推进新型城镇化，培育发展城市经济，建设宜居韧性智慧城市，完善提升县城综合功能，提升城市承载力竞争力。六是系统性用好“千万工程”经验，坚决扛牢粮食安全责任，融合发展特色富民产业，提升乡村建设治理水平，有力有效推进乡村全面振兴。七是提内涵推动深度融合，保持新文旅“顶流”态势，加快建设文旅融合新地标，提升历史文化名城保护利用水平，筑牢文旅文创支柱。八是重实效深化改革开放，深层次推进改革，高水平扩大开放，动态保持一流营商环境，增强现代化洛阳建设内生动力。九是高标准保障和改善民生，更加突出就业优先导向，持续办好人民满意教育，传承弘扬创新优秀文化，完善多层次医疗卫生服务体系，优化提升城乡养老服务，强化社会保障兜底，持续提升人民生活品质。十是最严格统筹发展和安全，提升本质安全水平，防范化解经济领域风险，创新深化社会治理，坚决守牢底线红线。

徐衣显说，为政之要，重在履事，贵在成事。我们将始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣落实党中央国务院、省委省政府和市委决策部署，加快建设法治政府、服务政府、效能政府、廉洁政府，奋力谱写中国式现代化洛阳建设更加出彩的绚丽篇章。

大会书面听取了洛阳市2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划(草案)的报告，洛阳市2023年预算执行情况和2024年预算(草案)的报告。

中国工程院院士樊会涛，刁国泰、任丽君、李新红、牛刚、王国辉、楚国剑、陈淑欣、魏险峰、程相朝、张伊民、张汉智、宗玉红、王燕飞、仝宇鹏、何武周、徐哲、封勇、赵健、刘茂钦、余杰在主席台就座。

王琰君、张献宇和大会主席团其他成员也在主席台就座。

出席市政协十四届二次会议的政协委员及有关方面负责同志列席大会。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 白云飞 李雅君）