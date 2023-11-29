洛阳市十六届人大常委会2023年监督工作综述

监督权是宪法和法律赋予人大及其常委会的重要职权。

监督权是宪法和法律赋予人大及其常委会的重要职权。一年来，洛阳市人大常委会坚持正确监督、有效监督、依法监督，坚持问题导向与目标导向相统一，寓监督于服务、支持、保障、促进之中，推动市委决策部署落地见效，人民群众急难愁盼问题有效解决。

创新监督机制方法，确保监督精准高效

2023年，洛阳市人大常委会建立监督统筹机制，聚焦市委“三项重点工作”和事关人民群众切身利益的热点难点问题，谋划推进监督工作32项，其中重点监督工作22项，联动监督工作12项，构建起全市人大“一盘棋”监督格局。

完善监督制度体系。洛阳市人大常委会创新建立暗访监督办法、专题询问办法等25项制度，完善常委会议事规则、讨论决定重大事项的规定等，规范监督流程，聚焦发现问题，强化整改落实，实现全链条、全过程监督，确保形成监督闭环。

创新监督方式方法。洛阳市人大常委会在全省率先推出监督事项满意度百分制测评全覆盖，创新开展洛阳市人大专门委员会初审意见满意度测评，提升监督质效；探索联动监督，市县乡人大联动开展优化营商环境、安置房建设等监督工作12项；在全省人大系统率先制定暗访监督办法，围绕黄河保护法贯彻实施、伊洛河污染防治等进行暗访检查55次。

服务保障中心大局，助推洛阳经济社会高质量发展

洛阳市人大常委会坚持以市委重大决策部署为人大监督指南针，确保市委关注重点在哪里，人大监督就跟进到哪里。

坚持把贯彻落实好市委决策部署作为第一要务。紧跟市委决策部署，及时出台落实市委十二届四次全会精神的24条举措及落实市委十二届五次全会精神的26条举措；开展科技创新、民营经济高质量发展、生态环保专项监督等，确保人大监督督到关键处，助推市委决策部署落地落实。

产业是经济发展的根基。洛阳市人大常委会聚焦科技创新、“三个一批”项目建设、开发区改革、先进装备制造业延链补链强链等重点工作，开展视察、调研、座谈60余次，举行牡丹保护与发展专题询问、特色餐饮高质量发展“面对面”询问等活动，制定《洛阳市洛阳牡丹保护与发展条例》，出台关于促进洛阳特色餐饮发展的决定，为洛阳促进产业转型、加快重塑产业格局增添动能。

围绕城市提质，洛阳市人大常委会审查批准国土空间规划、医疗设施和教育专项布局规划，听取审议生态文明建设示范市创建工作报告，视察调研农贸市场改造提升，推动问题整改60余个；前往各县区明察暗访邻(乡)里中心建设40余次，出台关于邻里中心和乡里中心建设的决定，有力推动城市功能品质提升。

聚焦乡村全面振兴，洛阳市人大常委会视察调研乡村特色产业发展、农村基础教育、供排水一体化建设等，推动解决乡村产业特色不强、教育基础薄弱等问题，为不断开创乡村振兴新局面贡献人大力量。

聚焦营商环境优化，洛阳市人大常委会以重点领域改革事项、重点评价指标及问题整改落实为重点，开展工作评议，听取审议整改报告，督促整改问题102个，助力洛阳在全省营商环境评价中持续领先。

积极回应群众关切，着力增进民生福祉

洛阳市人大常委会坚持以增进民生福祉为监督风向标，确保人民群众期盼在哪里，人大监督就推进到哪里。

围绕办好人民满意的教育，组织人大代表明察暗访义务教育“双减”、高中外迁等工作，重点开展高中教育提质提升专题调研，提出建立办学育人协同机制、激发调动校长教师积极性等意见建议36条，助力加快形成与我市城市定位相匹配的教育体系。相关调研报告获评全省人大系统优秀调研成果一等奖。

司法公正是人民群众普遍关注的热点问题。围绕维护司法公平正义，洛阳市人大常委会随机抽取50起法检“两院”涉企案件进行案件评议，督促“两院”整改问题20余个；对31名法官、检察官进行履职评议，现场询问、现场打分，督促法检“两官”整改问题17个；开展案件执行专题询问、满意度测评，督促整改执行不规范、执行监督不到位等问题13个。

老旧小区加装电梯、城市“飞线”治理等问题关乎人民群众的居住舒适感、幸福感。洛阳市人大常委会聚焦这两项民生问题，及时出台关于既有住宅加装电梯的决定、关于“飞线”治理的决定，创新设立人大代表老旧小区加装电梯、“飞线”治理流动工作站，对2项决定的贯彻落实情况开展专项监督，推动洛阳多个小区既有住宅安装电梯17部。

就业、养老服务、安置房建设等民生实事是洛阳市人大常委会持续关注的重点。围绕促进就业，洛阳市人大常委会开展职业培训执法检查，重点监督职业培训体系建立、职业教育投入、农村职业培训等11个方面工作，为推动经济社会发展提供坚实人才支撑；围绕主城区排水管网改造、供水水质提升工程、养老服务体系建设、安置房建设等民生实事开展专项监督，推动民生工程加快实施、惠民政策有效落实。

新的一年，洛阳市人大常委会将进一步围绕中心大局，把准监督重点，把牢职责定位，持续运用好发挥好监督职能作用，全力以赴助力现代化洛阳建设，为重振洛阳辉煌作出新的更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 王亮 刘湘龙 ）