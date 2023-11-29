灵活就业人员医保费用可以代缴吗？洛阳市税务局回复

“目前我在国外，用微信和支付宝小程序无法缴纳灵活就业人员医保费用，还有其他缴费途径吗？”近日，市民王先生通过洛阳网“百姓呼声”平台反映了这一问题。

“目前我在国外，用微信和支付宝小程序无法缴纳灵活就业人员医保费用，还有其他缴费途径吗？”近日，市民王先生通过洛阳网“百姓呼声”平台反映了这一问题。

今年39岁的王先生在国外工作，他一直定期通过微信或支付宝的“河南税务”小程序缴纳灵活就业人员医保费用。“从今年1月起，小程序无法登录了。”王先生说。

王先生向记者提供的视频显示，他打开微信搜索“河南税务”小程序，点击后始终无法进入，等待加载一段时间后，页面提示“数据请求失败，请再次重试”，重试后依然无法进入小程序。

为此，记者联系到国家税务总局洛阳市税务局(下称洛阳市税务局)市民之家窗口工作人员。工作人员介绍，如果参保人员无法访问小程序，可以尝试将手机系统或者软件更新至最新版本后，再尝试打开并缴费。如果上述办法还是不行，可以让国内的朋友帮忙代缴。

洛阳市税务局社会保险费和非税收入科工作人员介绍，为方便缴费人缴纳医保费用，税务部门提供了线上、线下多种缴费渠道。缴费人可根据个人需要自主选择渠道，为自己或家人缴费。

●线上：主要包括“河南税务”App、支付宝“河南税务”小程序、微信“河南税务”公众号或小程序、微信“洛阳税务”公众号等。

●线下：缴费人可持有效身份证件就近到有代收资质的12家商业银行网点(如中国银行、农业银行、中原银行等)办理个人缴费业务，也可持有效身份证件到当地办税服务大厅或通过自助办税机缴费。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）