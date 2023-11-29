新年“孝心礼物”越来越有“科技感”（“龙”重登场看年货）

如今，土特产、保健品、衣服鞋帽等很少出现在年轻人的新年礼物清单上，他们送父母智能手机、电动牙刷、扫地机器人等“科技感”满满的新年“孝心礼物”，深受父母的喜爱。

如今，土特产、保健品、衣服鞋帽等很少出现在年轻人的新年礼物清单上，他们送父母智能手机、电动牙刷、扫地机器人等“科技感”满满的新年“孝心礼物”，深受父母的喜爱。

越来越多的年轻人给父母送“科技感”产品

“今年，我给我爸准备的新年礼物是电动牙刷，给我妈准备的是扫地机器人。”家住洛龙区的95后女孩孙晓云说，她父母比较节俭，很少有机会享受科技带来的便利。今年，她送两件“科技感”产品给父母，“让他们好好享受一下品质生活”。

和孙晓云一样，在上海工作的洛阳青年王佳佳也已“备货”完毕。“去年，我给父母买了洗碗机；今年，我给他们买了蒸汽拖把和擦窗机器人。”王佳佳说。

在京东五星电器南昌路店内，该店销售人员陈女士告诉记者，春节前是电器销售的高峰期，“这几年，我发现，临近春节，买电器送给爸妈的年轻人越来越多”。

“科技感”服务项目成为孝敬父母的新选择

除了“科技感”产品，美容、健康类“科技感”服务项目，也成为子女孝敬父母的新选择，蕴含着子女的满满孝心。

在西工区中州路附近的一家美容院内，美容师苏珊告诉记者，如今，越来越多的女性想美美地过年，因此，春节前是新会员办卡的高峰期。

“美容卡大都是女儿送给母亲的新年礼物。”苏珊说，很多“小棉袄”在办卡时留母亲的个人信息，日后，其母亲拿着美容卡来消费，可体验激光抗衰等数十种项目。

在我市多家体检中心，记者获悉，近年，越来越多的子女在年前购买体检卡，作为送给父母的“健康大礼”。

购买“科技感”产品时，这些问题要注意

新年送“科技感”产品已成为新趋势。那么，在购买“科技感”产品时，有哪些问题需注意呢？

对此，市市场监管局相关负责人说，购买“科技感”产品时要选择具有一定知名度的品牌，这样的品牌有售后服务，产品用起来更放心。如果是网购，一定要选择信誉度高、诚信度高的商家。购物后要向商家索取购物凭据，用以日后维权。

老年人在使用美容卡或体检卡时，应当先仔细了解服务项目，判断自己是否属于某些服务项目的不适合人群，以免发生纠纷。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨）