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洛阳各县区引育人才扶植业态 全力提升“青年味儿”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.02 08:26

　　夜色四合，洛邑古城内灯火通明，身穿各式各样汉服的青年男女漫步其中；西工小街，青年们排起长队，品尝“小街锅贴”等各色美食，感受着城市烟火气……临近春节，洛阳的大街小巷涌现出越来越多年轻身影，城市的“青年味儿”越来越足。

　　近年来，我市聚焦青年友好型城市建设，大力实施产业平台聚才、青年就业创业、青年安居保障、社交消费赋能、城市活力提升五大工程，取得了良好成效。近日，在各县区两会上，一系列助力青年成长成才的新政策、新举措被提上日程。

　　做好青年人才引育工作，是今年各县区谋划发展的一大重点。

　　涧西区明确，将用好用活16处青年驿站，实施9个保障性租赁住房项目，提供住房2877套，着力解决新市民、青年等群体住房问题。此外，该区将依托周山智慧岛、科技产业社区等各类创新创业孵化载体，完善融资、孵化、产业等配套服务。

　　洛龙区将加快推动青年友好型城市先行区建设，谋划布局未来社区，紧盯青年就业创业、住房、教育、医疗等实际需求，强化政策保障，扶持培育青年友好型企业，全年筹集保障性租赁住房600套以上。

　　瀍河区明确，将依托青年创业中心及青创联盟，持续实施青年创业扶持行动，打造“青创瀍河”青年创业沙龙品牌，开展创业主题讲座、文旅体验及推介活动20期以上。

　　伊滨区突出就业创业保障，将立足辖区高校集聚优势，积极开展入校送岗活动，建设人才实训基地，吸引洛阳师范学院、洛阳职业技术学院等高校毕业生扎根伊滨。

　　打造更多年轻化消费场景，才能让青年人愿意来、留得住。这是各县区“青年友好”的又一发力点。

　　嵩县将丰富年轻化新业态，突出颠覆性创意、沉浸式体验，打造嵩州全域露营公园，持续办好嵩州汉服节、全域露营大会等沉浸式文旅活动；谋划举行全国森林康养瑜伽大会、“望湖”青年音乐节等系列年轻人热衷的文旅活动；做优两程路、嵩州古城、老樊店等特色美食街区。

　　伊川县聚焦夜经济，建设运营好府店驿、书香美食城等特色商业街区，探索开发“景区+剧本”、汉服等新业态，积极承办全国“食品文化巡礼”吃货节等各类活动，提升特色文旅资源“青和力”。

　　西工区将以特色街区建设为重点，尽快启动西工小街四期运营，完成西工地街区民国风改造，一体化打造洛阳西工地文商旅步行街；强化街区市场化运营，植入剧本娱乐、电竞数娱、汉服旗袍、国潮文创、剧场民宿等新文旅业态，加快形成高能级文商旅综合体。

　　老城区将进一步发挥文旅资源优势，丰富新文旅业态。依托天心文化产业园、校场里文创产业园等园区，丰富考古盲盒、非遗手信等年轻人喜爱的文创产品；加快智慧景区建设，在热门景点、博物馆、特色街区引入AI云拍、虚拟引擎、3D投影等技术，打造沉浸式体验项目5个以上；依托应天门、丽景门等网红打卡地，推出“美食+夜景”“旅游+研学”等精品路线。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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