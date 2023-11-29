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今晚，洛邑古城一期续建项目将举行亮灯仪式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.01 17:26

　　今日，记者从洛邑古城景区了解到，2月1日至2月25日，洛邑古城将开展丰富多彩的新春活动。同时，一期续建部分区域也将投入使用。

　　活动一：洛邑古城一期续建亮灯仪式

　　时间：2月1日(周四)18:00

　　地点：一期续建主街

　　内容：1日下午5点30分，文峰广场举办暮鼓仪式。仪式结束后，身着汉服的舞蹈演员手拿龙灯等道具进行巡游，带领游客穿过柳林街到达一期续建主街。于下午6点开启佾舞表演和亮灯仪式。

　　活动二：新春特别演艺

　　时间：2月10日至2月14日(正月初一至初五)

　　地点：洛邑古城

　　内容：舞蹈《潇雨春荷》，让游客感受新春的盎然生机；《戏台一方》带领游客近距离欣赏提线人偶表演；《国风唐潮》乐舞重现隋唐时期新潭码头盛景，展现别样梦里隋唐。此外，在初一、初五及元宵节，洛邑古城园区内还会上演舞龙舞狮等。

　　活动三：国潮非遗集市

　　时间：2月2日至2月25日(腊月廿三小年至正月十六)

　　地点：一期续建文化美食街

　　内容：在一期续建文化美食街设置非遗摊位，售卖非遗美食、手工艺品、爆米花、米花棒等怀旧零食，红彤彤的灯笼营造浓厚新春氛围。

　　活动四：洛邑游园会

　　时间：2月2日至2月25日(腊月廿三小年至正月十六)

　　地点：吉市

　　内容：引入非遗、绝技理念和传统，将中国传统演艺精髓、民间艺术、国粹汇聚一体，结合洛阳本地文化风俗民情的核心，融合呈现集民风、演艺、互动等为一体的综合文化大集。活动现场设置捶丸、木射、投壶、套圈、诗词令、飞花令、算卦、赌坊等古风类游戏，围绕民俗传统、国潮文化打造车水马龙的“里坊闹市”场景。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 程俊晖）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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