今晚，洛邑古城一期续建项目将举行亮灯仪式

今日，记者从洛邑古城景区了解到，2月1日至2月25日，洛邑古城将开展丰富多彩的新春活动。同时，一期续建部分区域也将投入使用。

今日，记者从洛邑古城景区了解到，2月1日至2月25日，洛邑古城将开展丰富多彩的新春活动。同时，一期续建部分区域也将投入使用。 今日，记者从洛邑古城景区了解到，2月1日至2月25日，洛邑古城将开展丰富多彩的新春活动。同时，一期续建部分区域也将投入使用。 活动一：洛邑古城一期续建亮灯仪式 时间：2月1日(周四)18:00 地点：一期续建主街 内容：1日下午5点30分，文峰广场举办暮鼓仪式。仪式结束后，身着汉服的舞蹈演员手拿龙灯等道具进行巡游，带领游客穿过柳林街到达一期续建主街。于下午6点开启佾舞表演和亮灯仪式。 活动二：新春特别演艺 时间：2月10日至2月14日(正月初一至初五) 地点：洛邑古城 内容：舞蹈《潇雨春荷》，让游客感受新春的盎然生机；《戏台一方》带领游客近距离欣赏提线人偶表演；《国风唐潮》乐舞重现隋唐时期新潭码头盛景，展现别样梦里隋唐。此外，在初一、初五及元宵节，洛邑古城园区内还会上演舞龙舞狮等。 活动三：国潮非遗集市 时间：2月2日至2月25日(腊月廿三小年至正月十六) 地点：一期续建文化美食街 内容：在一期续建文化美食街设置非遗摊位，售卖非遗美食、手工艺品、爆米花、米花棒等怀旧零食，红彤彤的灯笼营造浓厚新春氛围。 活动四：洛邑游园会 时间：2月2日至2月25日(腊月廿三小年至正月十六) 地点：吉市 内容：引入非遗、绝技理念和传统，将中国传统演艺精髓、民间艺术、国粹汇聚一体，结合洛阳本地文化风俗民情的核心，融合呈现集民风、演艺、互动等为一体的综合文化大集。活动现场设置捶丸、木射、投壶、套圈、诗词令、飞花令、算卦、赌坊等古风类游戏，围绕民俗传统、国潮文化打造车水马龙的“里坊闹市”场景。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 程俊晖）